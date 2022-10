ERC i Bildu han anunciat aquest divendres que finalment no presentaran una esmena a la totalitat contra els pressupostos generals de l'Estat (PGE) del 2023 per donar marge a les negociacions que manté obertes amb el govern de coalició.

Amb aquesta decisió d'ERC i Bildu, que sumen 18 vots, el Govern espanyol aplana el camí per superar la primera votació dels PGE, prevista dijous de la setmana vinent en el ple del Congrés, tot i que encara no té lligats els vots favorables per a l'aprovació final.

"El govern central no ha de donar per fet cap escenari"

I és que totes dues formacions avisen que aquesta decisió no anticipa el seu vot favorable als PGE, ni tan sols dijous en la votació a la totalitat, tal com adverteix Bildu: "El Govern central no ha de donar per fet cap escenari. Totes les opcions continuen avui obertes", avisen.

ERC justifica la decisió de no registrar una esmena a la totalitat per donar "marge" i "generar les condicions que permetin mantenir obertes les negociacions que estan en marxa, plenament conscients del context greu de crisi econòmica i social que hem d'atendre".

En tot cas, adverteixen que encara estan "molt lluny de poder aprovar els comptes", perquè consideren que aquests pressupostos "tenen un ampli marge de millora i han d'anar acompanyats de mesures estructurals exigents".

ERC: Habitatge, finançament i execució d'infraestructures

En aquest sentit, ERC reclama millores en "habitatge, un canvi de model energètic, un adequat finançament autonòmic i local i reformes fiscals per pal·liar la situació d'emergència social".

Així mateix, exigeixen el compliment de les inversions en infraestructures a Catalunya, l'execució de les quals consideren "manifestament insuficient" i per això demanen "mecanismes de compliment de les inversions pressupostades".

Finalment, ERC considera "imprescindible que tots els actors contribueixin a generar les condicions de confiança necessàries per mantenir vives les negociacions en marxa, amb l'objectiu de poder arribar a acords".