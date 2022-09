Una dona de 40 anys es troba ferida de gravetat després d'haver estat atropellada pel seu gendre després que es negués a mentir per ell en un accident de trànsit ocorregut hores abans i causat pel presumpte agressor amb el seu monovolum, un Volkswagen Touran. L'atropellament de la dona, que ha hagut de ser evacuada en una ambulància de suport vital bàsic (SVB), s'ha produït la tarda d'aquest dilluns a la ciutat de València. Tant la Policia Nacional com la Local mantenen una intensa cerca de l'autor de l'atropellament, que s'ha fugat, segons han confirmat fonts policials.

Discute con su suegra, la atropella y huye



De fet, agents de tots dos cossos han muntat un dispositiu preventiu especial en diversos punts per evitar possibles represàlies entre totes dues famílies. De moment, l'agressor encara no ha pogut ser arrestat.

Els fets, segons ha pogut saber Levante-EMV, diari del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ, s'han produït aquest dilluns a la tarda, quan el presumpte autor de l'atropellament ha atropellat intencionadament a la seva sogra, que ha quedat estesa a terra, mentre ell escapava a tota velocitat amb el vehicle, amb un senyal de trànsit incrustat a la lluna davantera per evitar que els familiars de la víctima l'emprenguessin a cops amb ell.

Segons han explicat testimonis presencials d'aquest succés, el presumpte agressor ha discutit amb la dona durant diversos minuts, en presència d'altres familiars, ja que pretenia que el seu cunyat assumís la responsabilitat en un accident provocat presumptament per ell.

Aquestes fonts han detallat que el suposat autor de l'atropellament s'ha vist implicat en un accident pel qual sembla sense danys personals del qual ha escapat sense donar les seves dades, perquè no té permís de conduir. Per aquesta raó, pretenia que el seu cunyat truqués a la companyia d'assegurances i digués que ell era la persona que conduïa el vehicle quan s'ha produït el sinistre.

No obstant això, la seva sogra s'ha negat al fet que el seu fill assumís aquesta responsabilitat. La discussió ha anat pujant de to fins que l'ara fugit va amenaçar de mort a la seva sogra, va pujar al cotxe i la va envestir, provocant-li almenys una ferida oberta a la cara i contusions. La dona no va arribar a perdre el coneixement, per la qual cosa va poder narrar als agents de la Policia Local i de la Policia Nacional el succeït. Després, va ser evacuada a l'Hospital Clínic de València, on està sent valorada i atesa.