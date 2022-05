El president del Govern central, Pedro Sánchez, s'ha mostrat disposat aquest dimecres a estudiar la iniciativa del PNB per incrementar el control judicial sobre el CNI i ha mostrat "empatia" amb les persones que, com ell mateix, han estat espiades amb el programari Pegasus "sense permís judicial", fet que exclouria els independentistes investigats pel CNI amb autorització del Suprem, com el president català Pere Aragonès.

Així ho ha assenyalat Sánchez al Congrés en resposta al portaveu del PNB, Aitor Esteban, qui li ha demanat que s'asseguri "bé" que és cert que ni la Policia Nacional ni la Guàrdia Civil tenen aquest programari espia i li ha recordat actuacions irregulars de la 'policia patriòtica'.

El president espanyol ha insistit que el seu govern "no té res a ocultar" sobre l'assumpte de l'espionatge i ha reiterat la seva "confiança" en la feina de les forces de seguretat i els serveis d'intel·ligència.

Sánchez ha recalcat davant el portaveu del PNB que el Ministeri de l'Interior ja va aclarir "fa setmanes" que ni la Policia Nacional ni la Guàrdia Civil tenen el programari Pegasus, però Esteban ha puntualitzat que és "important" que sigui el president qui ho digui.

Ja ho veurem d'aquí a uns mesos

"En prenc nota i ja veurem d'aquí a uns mesos què passa, en qualsevol cas asseguri-se'n bé", li ha demanat fins a dues vegades, per recordar-li que és un programari "molt invasiu" i que el Govern central ha d'"anar amb compte" perquè hi ha "precedents".

En aquest punt, ha esmentat el cas de l'excap de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil Manuel Sánchez Corbí --destituït pel ministre Fernando Grande-Marlaska el 2018-- o el del tinent coronel Daniel Baena, qui atacava polítics a Twitter amb l'àlies 'Tácito'.

Esteban també ha recordat les actuacions de la 'policia patriòtica' i s'ha referit a les converses entre l'excomissari José Manuel Villarejo i responsables polítics com les dels populars María Dolores de Cospedal o Esperanza Aguirre, que s'han conegut aquests dies.

No hi ha "lladres" en el govern central

Així, el PNB aposta per canviar la llei del CNI per vincular el director del centre amb el president del Govern central i deixar clar d'aquesta manera qui n'és el responsable polític, a més de per reforçar el control judicial de les activitats dels serveis d'espionatge.

"Li garanteixo que quan parlo del compromís amb la regeneració democràtica no em refereixo només al fet que els lladres no siguin al govern, sinó al fet que no s'utilitzin les institucions públiques per obstaculitzar la justícia o per perseguir adversaris polítics de manera il·legal", ha resolt Sánchez.