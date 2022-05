El Rei emèrit tornarà a Espanya el pròxim 21 de maig, després de prop de dos anys vivint als Emirats Àrabs i després de parlar aquest diumenge per telèfon amb Felip VI, amb qui va acordar veure's a Madrid al seu retorn a Espanya.

En concret, Don Juan Carlos visitarà el cap de setmana vinent, els dies 21 i 22 de maig la localitat gallega de Sanxenxo, segons ha informat el periodista Fernando Ónega en 'Más de uno' d'Onda Cero.

La conversa telefònica entre Felip VI i el Rei emèrit s'ha produït aquest diumenge durant el viatge del cap de l'Estat a Abu Dabi per a traslladar les seves condolences per la mort del president dels Emirats Àrabs Units, Jalifa bin Zayed Al Nahyan.

Malgrat estar tots dos en el mateix país, pare i fill no han coincidit i la telefonada s'ha produït en acabar el compromís de Felip VI i prèvia al seu retorn a Espanya.

El Rei ha viatjat acompanyat pel sotssecretari d'Afers exteriors, Unió Europea i Cooperació, Luis Manuel Cuesta, per a traslladar les seues condolences al nou president dels Emirats Àrabs Units (EAU), Mohamed bin Zayed Al Nahyan, per la defunció de Jalifa Bin Zayed al Nahyan.

Felip VI ha estat present en cerimònies similars celebrades a Oman, per la defunció de sa Majestat Qabus Bin Said en 2020, o l'Aràbia Saudita, per la defunció de sa Majestat Abdulá Bin Abdulaziz Al Saud en 2015.