El líder de Més País, Íñigo Errejón, ha insistit aquest dilluns que la investigació sobre l'espionatge amb el programari Pegasus ha d'arribar "fins al final" per saber "totes les responsabilitats" i, a partir d'aquí, "és evident que han de rodar caps com rodarien a qualsevol país seriós".

Errejón ha respost així a la pregunta de si la directora del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI), Paz Esteban, ha fet res il·legal i hauria de dimitir en relació amb el cas Pegasus.

"En l'espionatge cal ser molt clars: no és qüestió que el Govern central lligui o arregli les diferències amb els seus socis d'investidura, sinó que no hi hagi ni un ciutadà espanyol al qual li quedi cap dubte que en aquest país no s'espia, i molt menys sense control", ha declarat a València després de presentar l'Acord del Túria amb representants de Compromís, CHA, Verds Equo i Més per Mallorca.

Així, després d'advertir que "és evident que algú tenia la responsabilitat" durant l'espionatge, Errejón ha reclamat que s'investigui mitjançant una comissió independent al Congrés i "no en la de Secrets Oficials que és opaca i està regulada per una llei del 1968".