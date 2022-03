El desproveïment d’aliments provocat per la vaga del transport va obligar ahir a tancar dos supermercats de la cadena Lidl a Gijón. Després de sis dies d’aturades, els majoristes de fruita també alerten de la falta de producte.

Els convocants tenen la la intenció de seguir amb les aturades al no haver aconseguit contactar amb el Govern ni que accepti les seves reivindicacions, de manera que no es descarta que més supermercats hagin d’abaixar la persiana per falta de subministraments.

Els supermercats afectats estan situats al carrer Ezcurdia i al carrer Pérez de Ayala. Els treballadors van ser enviats a casa amb descansos a càrrec de l’empresa, explica el diari La Nueva España.

Altres supermercats afectats

Els sindicats van rebre consultes de treballadors d’altres cadenes de supermercats –sense especificar quins– als quals ahir se’ls va reduir la jornada.