El Consell de Ministres té previst aprovar aquest divendres una modificació del Codi Penal per ampliar les penes per maltractament animal. En concret, s’augmentarà de 18 mesos fins a dos anys de presó el maltractament que acabi amb la mort de l’animal i de tres mesos a 18 mesos de presó les agressions que impliquin atenció veterinària.

El canvi arribarà acompanyat de l’aprovació de la llei de protecció animal, que està pendent des que a l’octubre el Ministeri de Drets Socials va difondre’n un esborrany. La promulgació d’una llei estatal en aquest àmbit és una assignatura pendent des de fa dècades, per això les entitats protectores i experts en drets dels animals aplaudeixen la normativa, tot i que avisen que és «insuficient», ja que se centra en les mascotes i els animals de l’entorn urbà.

Un dels punts forts de la nova normativa és que imposa el sacrifici zero. No es podran sacrificar animals de companyia excepte per motius sanitaris i eutanàsics. Catalunya i la Comunitat de Madrid ja tenen legislacions que impedeixen la mort premeditada d’animals, però en altres autonomies es permet si les gosseres o altres espais habilitats s’omplen, o en altres circumstàncies. Per això, segons les protectores, Espanya se situa entre els països amb més maltractament i abandonament animal. Es calcula que s’abandona un animal cada dos minuts i molts acaben sent sacrificats.

La llei impedeix, a més, pràctiques que provoquin sofriment, com l’ús de collars elèctrics o punxes, o la possibilitat de portar els gossos lligats a un vehicle en marxa.

Les botigues d’animals de companyia

I per lluitar contra l’abandonament, obliga que tots els animals de companyia estiguin identificats, vacunats i únicament els puguin criar professionals. Per aquest motiu, es prohibeix la seva comercialització i venda a les botigues d’animals de companyia, així com la seva exhibició i exposició al públic amb finalitats comercials.

I és que hi ha més de 13 milions d’animals de companyia identificats. Però es calcula que set milions més es troben fora de control, al no estar registrats, una situació que l’avantprojecte legal preveu revertir.

Circs i zoos

D’altra banda, es prohibeixen els circs amb animals salvatges i el propòsit és que els zoos i delfinaris es converteixin en centres de recuperació d’espècies autòctones. Queden fora de la llei les corrides de toros i els animals de producció o experimentació, que es regeixen per normes específiques.

Quant a les mascotes, la llei fixa que els seus propietaris no podran deixar-les en terrasses, patis o soterranis, ni en vehicles tancats, exposats a la calor o al fred, ni lligats a les portes d’un establiment, sense supervisió presencial. L’avantprojecte estableix a més que una mascota no podrà estar sola tres dies consecutius i, en el cas dels gossos, el termini no podrà ser superior a 24 hores.

«Es tracta d’una llei pionera [...] que acaba amb la impunitat en el maltractament i amb el sacrifici, perquè podem deixar als nostres fills un país on es cuiden els animals», ha destacat aquest divendres la ministra de Drets Socials, Ione Belarra.