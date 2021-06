El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha comparegut aquest dimecres al Congrés dels Diputats per defensar els indults als condemnats per l'1-O com a mostra de "l'esperit constitucional" que ha de marcar –ha dit- la nova etapa de recuperació econòmica, i per prometre a la cambra i als espanyols que "tenen reserves" que "no hi haurà un referèndum d'autodeterminació" a Catalunya. "No hi haurà referèndum d'autodeterminació tret que els que el defensen aconsegueixin convèncer 3/5 parts de les cambres i després els espanyols ho ratifiquin en referèndum, però el PSOE no acceptarà mai aquest tipus de derivada", ha dit.

També ha assegurat que la llei "s'aplicarà sempre que sigui necessari", però ha recordat que la via judicial "no val per ella mateixa per garantir la convivència a Catalunya", i "els responsables polítics no hem de fer descansar als tribunals la nostra responsabilitat".

Sánchez ha defensat la mesura de gràcia una setmana després de la sortida dels presos i l'endemà de la reunió amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, amb qui va acordar reunir la taula de diàleg al mes de setembre. Ha reiterat que els indults són una mostra que la "concòrdia" constitucional "segueix viva", i ha advertit que per contra la "discòrdia" és "un llast" per a la cohesió social i per a l'avenç.

En aquest marc ha destacat que els indults són "plenament legals i constitucionals" i constitueixen una mesura "política" que no posa en dubte la sentència del Tribunal Suprem. A més, ha dit, és la decisió d'un govern "legítim" tan vàlida com la que va fer possible els 18.100 indults adoptats per governs de tots els colors des de 1979. Ha admès que "no hi ha garanties" que generin l'efecte desitjat, però sí que creu que "poden facilitar el diàleg i la concòrdia en el si de la societat catalana".

"Convivència reforçada" per encarar la recuperació

Sánchez també ha recordat que els indults han arribat amb l'aval dels empresaris catalans i espanyols i també de l'Església. Ha destacat que l'Estat entra en una fase de recuperació "i tot està llest per obrir un horitzó de creixement", i per tant cal "abordar la nova etapa amb una convivència reforçada i comptant amb totes les energies, també amb Catalunya, que representa e 25% del PIB".

Demana a Aragonès que lideri una taula de partits catalans

En aquest marc ha demanat a Aragonès que lideri una taula amb les formacions catalanes. Es tracta, ha dit, que "Catalunya parli amb Catalunya" perquè la meitat de catalans "deixin de ser invisibles" per al seu govern. "És primordial el diàleg entre catalans per recomençar, perquè si tots repetim el que vam fer tornarem al lloc d'on vam sortir i ningú hi vol ser".

Reclama al PP que sigui una "oposició d'Estat"

El president espanyol també s'ha dirigit al PP per reclamar-li que sigui "una oposició d'Estat" i li ha demanat que "acabi amb el bloqueig als òrgans constitucionals i permeti que Espanya vagi millor". En aquest marc ha fet una crida als partits perquè "siguem capaços de recuperar l'esperit constituent, ens centrem en les solucions i busquem punts de coincidència", perquè és un moment "de grans canvis" i cal "treballar units" en el "gran projecte de país que compartim".