La ministra Maroto rep un sobre amb una navalla ensangonada

La ministra d'indústria, Reyes Maroto, ha rebut un sobre amb una navalla ensangonada, segons ha avançat La Sexta i ha confirmat la portaveu del PSOE, Adriana Lastra i també el Ministeri de l'Interior, que ha obert una investigació. Maroto va anunciar fa deu dies que seria la vicepresidenta econòmica en un hipotètic govern del candidat del PSOE, Ángel Gabilondo. El cas se suma a les amenaces que van rebre la setmana passada el candidat i líder de Podem, Pablo Casado, el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, i la directora de la Guàrdia Civil, María Gámez. Lastra ha advertit en un míting del PSOE que a tot acte d'odi "el precedeix un discurs d'odi". "El feixisme no passarà, això va de democràcia", ha dit.

Segons fonts del Ministeri d'Indústria, aquest dilluns ha arribat al Ministeri un sobre que contenia una navalla de mida mitjana amb marques vermelles que la policia està analitzant si és sang o pintura. Per evitar el control de seguretat, el sobre incorporada un CD que evitava que la navalla aparegués a l'escàner. El sobre era de mida de foli i amb filtratge, i a dins contenia també un munt de folis grapats amb còpies ampliades de missatges de Whatsapp i Twitter. També hi havia un foli manuscrit amb paraules i frases que encara no s'han fet públiques.