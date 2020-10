Illa justifica l'estat d'alarma a Madrid perquè Ayuso "ha decidit no fer res" i "la paciència té un límit"

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha justificat aquest divendres l'aprovació de l'estat d'alarma per confinar perimetralment Madrid per la situació de la pandèmia a la Comunitat i la inacció del govern d'Isabel Díaz Ayuso, que "ha decidit no fer res". "La paciència té un límit" i "no podem estar de braços creuats", ha afirmat el ministre, perquè "cal protegir la salut dels madrilenys i evitar que la situació es propagui a altres CCAA". Segons Illa calia adoptar decisions: "L'obligació d'aquest govern és frenar el virus doblegant la corba i protegint els madrilenys i a la resta d'espanyols", ha sentenciat.

Illa ha comparegut en roda de premsa després del consell de ministres extraordinari que ha tingut lloc un cop fracassats els últims intents d'acord amb la Comunitat de Madrid. Ha recordat que en l'última setmana hi ha hagut 63 morts i hi ha 3.361 persones hospitalitzades, 498 a les UCI "lluitant entre la vida i la mort".

"Podem creuar-nos de braços o per frenar el virus", ha dit, però "l'obligació d'aquest govern és frenar el virus doblegant la corba, encara que impliqui alguns sacrificis".

En aquest sentit ha recordat que a Madrid es registren uns nivells de transmissió "molt alts". Segons el ministre hi ha transmissió comunitària i el sistema sanitari "corre el risc seriós de veure's desbordat" quan "encara ha d'arribar a l'hivern sense que s'hagin assolit estàndards europeus".

"No vull entrar en polèmiques, les he evitat sempre, però en política el 99% dels temes solen ser indiscutibles, i un 1% indiscutible, i protegir la salut dels madrilenys i que hi ha transmissió comunitària ho és".

L'estat d'alarma suposa que continuaran vigents les mateixes mesures que ja estaven en marxa fins que aquest dijous el TSJM les va tombar en una resolució que contradiu les d'altres tribunals territorials.

"Confiem en estabilitzar la pandèmia i assentar les bases com estava passant per doblegar la corba".



Les mateixes mesures

Illa ha explicat que l'estat d'alarma implica que es continuaran aplicant les mateixes mesures com fins ara i que es confinarà perimetralment Madrid i vuit municipis més. Ha caigut de la llista Alcalça de Henares, que segons el ministre ha millorat la seva situació i ja no compleix els criteris per al confinament.

"Els anuncio que el govern ha decidit declarar l'estat d'alarma per donar cobertura a les mesures durant els pròxims 15 dies", ha dit Illa tot recordant que "seran les mateixes mesures". "Tot segueix igual, simplement amb una alta cobertura jurídica, però les regles són les mateixes".