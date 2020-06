Renfe ha tornat 38,6 milions d'euros en bitllets anul·lats per l'estat d'alarma

Renfe ha tornat 38,6 milions d'euros en bitllets d'AVE, Llarga Distància, Avant o Mitja Distància anul·lats a tot l'Estat per l'estat d'alarma per la crisi sanitària de la covid-19, segons ha informat la companyia. En total, s'ha fet la devolució íntegra de 943.764 bitllets, independentment del tipus de tarifa i incloent els de l'AVLO.

Entre els bitllets que ha retornat Renfe, hi ha els del nou servei d'alta velocitat de baix cost que la companyia havia de posar en funcionament el 6 d'abril però que la setmana passada el ministre de Transports, José Luis Ábalos, va anunciar que se suspenia indefinidament per la impossibilitat de mantenir una distància de seguretat.

Segons el president de la companyia, Isaías Táboas, el retorn de tants imports els bitllets suposa una "operació sense precedents" i ha assegurat que durant l'estat d'alarma s'han registrat 12.000 noves altes en el programa de fidelització de la companyia.

D'altra banda, Renfe ha augmentat l'oferta dels serveis AVE i Llarga Distància al 100% de les seves places després del permís del Ministeri de Sanitat, que permet que a patir d'avui tots els trens puguin circular al màxim de la seva capacitat. Tot i així, el nombre de trens es manté molt variable fins que no s'aixequin les restriccions de mobilitat ni tampoc es preveu un replantejament de la posada en marxa de l'AVLO malgrat aquesta modificació respecte la setmana passada perquè també caldrà veure quina és la resposta de la demanda de l'alta velocitat en els propers mesos, segons han explicat fonts de Renfe a l'ACN.

Amb tot, la companyia recorda que és obligatori l'ús de mascaretes per part de tots els viatgers i que seguirà sense prestar els serveis a bord de restauració, repartiment d'auriculars i premsa i venda d'articles.



Per la seva banda, l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) no ha decidit encara com compensarà els viatgers que van adquirir abonaments multiviatge de Rodalies o metro, entre d'altres, i que no han pogut utilitzar com a conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma. Fonts del consorci han explicat a l'ACN que s'està acabant de decidir quin criteri s'aplica i que n'informarà "properament".