Cap defunció registrada a Espanya per Covid-19 en 24 hores, segons Sanitat

El Ministeri de Sanitat ha confirmat que no s'ha registrat cap mort per coronavirus en tot l'estat espanyol en les últimes 24 hores. El director del Centre de Coordinació d'Emergències i Alertes Sanitàries, Fernando Simón, ha admès que hi podria haver "algun retard" en les notificacions del cap de setmana però que les dades d'evolució són "bones". No només pel fet que no s'hagi registrat cap defunció, una situació que no passava des de principis de març, sinó també en el nombre de diagnosticats. "Hi ha 12 comunitats autònomes que han diagnosticat menys d'un cas al dia. És una dada esperançadora", ha afirmat.

Simón també ha insistit en que l'estratègia de detecció precoç està funcionant i que això els permet que entre l'inici de símptomes i el diagnòstic passin un màxim de 48 hores.

El responsable de Sanitat, però, ha admès que li preocupen festes com les de Còrdoba o el "macrobotellón " de Tomelloso. "Es van obrint les coses progressivament no s'ha de passar de 0 a tot en dos dies, no passa res per esperar una mica", ha insistit.



Demana "prudència"



Simón també ha remarcat que els brots que s'han detectat, de moment, no han obligat a fer retrocedir de fase cap territori perquè han estat molt localitzats i perquè s'han pogut controlar bé però ha insistit que això demostra que encara cal ser "prudent". "Podem passar de fase, sí, però ho hem de fer amb molt de compte. La fase 3 serà pràcticament com la nova normalitat amb alguns comportaments diferents, que s'hauran de mantenir durant diversos mesos", ha dit.

D'altra banda i en relació a la fase 3 de Madrid i Barcelona, ha afirmat que es possible que hi entrin just quan s'acabi el decret d'estat d'alarma i que aleshores les passin a gestionar les CCAA. "És cert que no hauran estat en fase 3 però sí que hi estaran entrant i la gestió correspondrà a les comunitats, que entenc que assumiran les seves responsabilitats com han fet", ha dit.