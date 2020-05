El govern espanyol no descarta fer una obertura de fronteres asimètrica a algunes CCAA per impulsar el turisme

La ministra d'Exteriors, Arancha González Laya no descarta que el govern espanyol estableixi una obertura de fronteres internacionals "asimètrica" per permetre l'arribada de turistes a algunes CCAA amb menys impacte de la pandèmia del covid-19. En declaracions a RNE, González Laya ha recordat que la Comissió Europea ha recomanat una obertura asimètrica de "països i regions" i ara cal establir quins territoris són "segurs" per permetre aquesta arribada de turistes. En tot cas ha afirmat que els criteris que han de permetre aquesta possibilitat s'han d'abordar de manera "col·legiada i consensuada" amb els països de la UE per no incórrer "en un exercici de discriminació".

"No excloem la possibilitat que es pugui fer aquesta obertura de manera asimètrica com s'ha fet de manera asimètrica la desescalada a Espanya", perquè "hi ha territoris a Espanya que estaran abans a la fase 3 que altres on encara hi haurà més limitacions a la mobilitat de les persones, i per tant des d'aquest punt de vostè sí que es pot imaginar una obertura asimètrica a la mobilitat dins de l'espai Schengen", ha dit.