Simón: "Estem molt a prop d'acabar amb la transmissió social del virus"

El director del Centre de Coordinació d'Emergències i Alertes Sanitàries, Fernando Simón, ha assegurat que la transmissió del coronavirus a Espanya és ja molt baixa i que la majoria de contagis es concentren exclusivament en els àmbits sanitari i sociosanitari. "Estem molt a prop d'acabar amb la transmissió social i domiciliària del virus. Tot i que el risc de rebrot segueix essent important", ha assenyalat Simón.

Amb aquesta bona tendència de les xifres –avui 87 morts i 421 nous contagis-, el coordinador de Sanitat ha avalat l'eliminació de les franges horàries en municipis de menys de 10.000 habitants. "La mesura és apropiada ja que la gran majoria d'aquestes poblacions estan en una situació favorable", ha apuntat Simón.

"La flexibilització de les mesures es fa perquè l'evolució de l'epidèmia ho permet. Els riscos baixen, però tot plegat s'ha de fer amb molta prudència", ha recalcat el director del Centre de Coordinació d'Emergències i Alertes Sanitàries, que ha recordat que –en general– els municipis de menys de 10.000 habitants han patit molt menys els efectes del coronavirus en comparació amb les grans ciutats. "La major part d'aquests municipis fa dies que estan en una situació molt favorable, però les comunitats autònomes haurien d'estar amatents per si sorgeix un brot poder controlar-lo ràpidament", ha manifestat Simón, que ha precisat que uns dels criteris per canviar de fase serà la capacitat de les autonomies de disposar d'equipaments de seguretat.

"Actualment no hi ha problemes d'abastiment d'EPIs, guants ni mascaretes. De fet, el Ministeri està acumulant reserves i a dia d'avui hi ha suficient material per donar resposta a totes les necessitats", ha volgut deixar clar el coordinador de Sanitat. "Però no es pot utilitzar malament el material ja que tornarien els problemes i n'hem de ser conscients", ha puntualitzat Simón, que ha reiterat a la població que "l'ús de guants és perillós si no s'utilitzen bé". "El més important és mantenir la distància de seguretat. El contagi per tocar superfícies infectades és molt menor comparat amb d'altres vies de contagi", ha afirmat l'epidemiòleg del Ministeri de Sanitat.

Joves que volen contagiar-se: "Ni el més solidari ni el més prudent"



Sobre els joves que es mostren partidaris de passar el coronavirus "com més aviat millor" en els propers mesos, Simón ha avisat que no es tracta de la mesura "ni més solidària ni més prudent". "Que un jove passi la malaltia no és un problema individual. La dificultat és que no sabem a qui la transmetrà ja que es tracta d'una malaltia que afecta a la societat entera i als grups més vulnerables", ha reflexionat en veu alta el coordinador de Sanitat. "S'ha de pensar més en el col·lectiu. Si no s'hagués fet el confinament els 27.000 morts es podrien haver transformat en 250.000 o 300.000", ha recordat Simón.

Finalment, el director del Centre de Coordinació d'Emergències i Alertes Sanitàries ha reconegut la dificultat de regular la mobilitat internacional de viatgers en aquesta fase de desescalada de la pandèmia. "Hi ha una gran discussió entre els països. Molts viatgers per via aèria no són directes i fan escales. No és gens fàcil i s'haurà de discutir", ha conclòs Simón.