Espanya registra 176 morts per coronavirus en les últimes 24 hores, 53 més que aquest dilluns quan n'hi van haver 123. Segons les últimes dades del Ministeri de Sanitat, des d'aquest dilluns hi ha hagut 426 nous positius confirmats per PCR, una xifra que suposa 53 més del que hi havia fa 24 hores (373). Pel que fa als curats, n'hi ha hagut 1.841 infeccions resoltes, gairebé el doble de les notificades ahir (973). En total, des de l'inici de la pandèmia de la covid-19, s'han registrat 228.030 casos confirmats testats i 26.920 defuncions. Pel que fa a les hospitalitzacions, hi ha hagut 513 nous ingressos (256 més que ahir) i 24 entrades d'UCI, quatre més que fa 24 hores.

176 noves defuncions i 426 nous casos confirmats per proves PCR. Aquest és el darrer balanç del Ministeri de Sanitat, que eleva als 228.030 casos a tot l'estat des que va començar la pandèmia i a gairebé 27.000 les morts. Per comunitats, Catalunya és la comunitat amb més casos testats (184), seguida de Castella i Lleó (53), Madrid (48) i Castella-la Manxa (44). Hi ha quatre comunitats que no han notificat cap nou cas confirmat i set en tenen menys de deu.

Pel que fa al nombre de morts, Catalunya ocupa la primera posició amb 66 defuncions, seguida de Madrid (37) i Castella-la Manxa (25). Aquestes tres comunitats acumulen el major nombre de decessos. La resta, a excepció de Castella i Lleó (9) tenen entre 0 i 6 morts.

En les últimes 24 hores, hi ha hagut 513 hospitalitzacions. La majoria, 318 s'han produït a Catalunya i 85 a Madrid. També hi ha quatre comunitats sense cap nova hospitalització i set n'han tingut menys de deu. En UCI, hi ha hagut 24 noves entrades, 14 de les quals a Madrid i cap a Catalunya. Divuit comunitats i ciutats autònomes n'han tingut 0 o menys de 6.

En l'últim dia, també s'han registrat 1.841 infeccions resoltes de les 138.980 que hi ha hagut des que va començar la pandèmia.

El nombre de professionals infectats des que va començar l'epidèmia s'enfila fins als 48.860.

"En la direcció adequada"

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha destacat que les dades segueixen mostrant una "tendència descendent favorable". Segons Simón, la majoria del territori va "en una direcció molt adequada" perquè 11 comunitats autònomes han declarat menys de 10 nous hospitalitzats. "Són dades molt favorables que ens donen esperança que això estigui en les últimes fases", tot i que també hi ha possibilitats de rebrots i "hi ha un risc de transmissió i no podem abaixar la guàrdia".

En aquest sentit ha destacat que els nous sistemes de vigilància establerts són "fonamentals" i han de permetre detectar senyals que indiquin un possible creixement amb "una capacitat major" que l'actual.