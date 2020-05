Aproven definitivament la quarta pròrroga de l'estat d'alarma fins al 24 de maig

El Consell de Ministres extraordinari d'aquest divendres ha aprovat la quarta pròrroga de l'estat d'alarma, fins al 24 de maig. Així, el govern espanyol ha fet l'últim tràmit per allargar-lo 15 dies més després que el Congrés dels Diputats ho avalés al ple de dimecres. La cambra baixa va aprovar continuar amb aquest mecanisme però l'executiu de Pedro Sánchez va aconseguir menys suports que mai. El PP va passar a l'abstenció i ERC al 'no'. L'executiu només va obtenir el suport de Cs, PNB i altres partits minoritaris, com Més País, CC, PRC o Teruel Existe. En plena fase de desescalada, l'oposició reclama "un pla B" a l'estat d'alarma mentre que l'executiu apunta a una cinquena pròrroga.

La portaveu del govern espanyol, María Jesús Montero, ha defensat la necessitat de prorrogar l'estat d'alarma i ha celebrat que s'imposés "la lògica, el sentit comú i l'esforç dels ciutadans". Montero ha fet una crida a la resta de formacions polítiques "posar l'accent en el que ens uneix" per lluitar contra el coronavirus i "protegir la salut" dels ciutadans.

Montero ha destacat que el decret de pròrroga de l'estat d'alarma recull el compromís de "reforçar la cogovernança" i assenyala que serà el ministre de Sanitat, Salvador Illa, qui estableixi els ritmes de desescalada però "en coordinació amb les CCAA". En aquest sentit, ha explicat que Illa comunicarà aquesta tarda quines unitats territorials passen a la fase 1.



Tràmits de la mesura

La Constitució preveu la declaració de l'estat d'alarma, que es desenvolupa en una llei orgànica i estableix que es pot decretar en casos com el de crisi sanitària. La llei fixa que el podrà acordar el govern espanyol a través d'un decret per un termini de quinze dies, informant-ne el Congrés. Per prorrogar-lo, però, cal demanar l'autorització de la cambra baixa abans de que expiri el termini de dues setmanes.

Un cop té llum verda del Congrés, la pròrroga ha de tornar a mans del govern espanyol, que li ha de donar l'últim tràmit a través del Consell de Ministres.