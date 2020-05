Espanya registra 164 morts per coronavirus en 24 hores, la dada més baixa des del 18 de març

Els morts per coronavirus a Espanya es continuen reduint a marxes forçades i són 164 en les últimes 24 hores per un total de 25.264 víctimes per la pandèmia, segons ha informat aquest diumenge el Ministeri de Sanitat. Es tracta d'un centenar de finats menys que els registrats ahir dissabte (276) i també divendres (281), i una xifra tan baixa de defuncions per la Covid-19 que no es donava des del passat 18 de març. En paral·lel, el nombre de nous contagis per coronavirus també cauen per sota del miler (838), mentre que el nombre de curats en un dia és de 1.654. En xifres totals, ja hi ha 118.902 persones que han superat la malaltia i 217.466 positius confirmats per PCR, amb un increment diari que es manté en el 0,39%.

Només un 5% de la població estaria immunitzada en cas d'un rebrot del coronavirus



Un estudi fet per l'Equip d'Atenció Primària Sardenya de Barcelona ha conclòs que només un 5% de la població estaria immunitzada en cas que hi hagués un rebrot de la Covid-19. La investigació s'ha fet amb persones residents al barri del Guinardó de Barcelona que han estat seleccionades a l'atzar. La recerca, feta amb proves ràpides, indica que, en cas d'una nova escalada del virus, les persones estan poc protegides, ja que un escàs 5% tindria anticossos davant la infecció. Segons l'estudi, això vol dir que molt probablement un 90% de la població estudiada no estaria immunitzada davant el virus. Aquest resultat es troba en la línia del que han conclòs les poques recerques internacionals dutes a terme en les darreres setmanes.

La investigació, feta des de l'atenció primària i en xarxa amb diverses institucions, ha trobat 17 casos positius que mostrarien protecció davant el virus -i que per tant serien persones que han passat la malaltia de la covid-19. Aquesta xifra és un 5,47% del total, amb un interval de confiança del 95% que va del 3,44% al 8,58%, cosa que significa que molt probablement més del 90% de població estudiada no estaria immunitzada davant el virus.

La recerca mostra que probablement entre les dones hi ha una mica més de protecció enfront del virus (6,36% respecte al 4,35% de positius en homes). Per edats, com més avançada és l'edat de les persones participants, més possibilitat de tenir certa immunitat al virus. Aquest estudi ha estat encapçalat pel doctor Carles Brotons, de l'EAP Sardenya, centre vinculat a l'Institut d'Investigació Biomèdica Sant Pau (IIB Sant Pau), i s'ha treballat en aliança amb la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC), l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS) i Institut d'Investigació en Atenció Primària IDIAP Jordi Gol.

La Moncloa entrega a Catalunya 2.360.000 mascaretes per repartir dilluns



De cara a demà, quan començarà a ser obligatori dur mascareta al transport públic, el govern espanyol ja ha entregat a Catalunya 2.360.000 proteccions perquè es puguin repartir. Així ho assegura la delegació de la Moncloa a Catalunya, en un comunicat d'aquest diumenge al matí. Per províncies, a Barcelona en pertoquen 1.744.000, a Tarragona 245.000, 237.000 a Girona, i 134.000 a Lleida.

Les mascaretes les han rebut els subdelegats de l'executiu espanyol, que les repartiran a Protecció Civil perquè les faci arribar als principals nuclis de transport, a ajuntaments i a entitats socials com la Creu Roja i Càrites. El ministeri d'Interior preveu repartir 6 milions de mascaretes arreu de l'Estat entre dilluns i dimarts. El govern espanyol va decidir ahir que l'ús de les mascaretes sigui obligatori al transport públic.

Pel que fa als 7 milions de mascaretes que rebran els municipis, la distribució es farà amb col·laboració amb les delegacions i subdelegacions del govern espanyol, i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, ajuntaments i diputacions.