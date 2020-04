El primer semestre del 2021 hi podria haver una vacuna contra la Covid-19

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha avançat que "el primer semestre de l'any que ve" hi podria haver una vacuna contra la covid-19. Fins aleshores, ha insistit que la ciutadania s'haurà d'adaptar a la 'nova normalitat', amb més distància social, rentar-se les mans i higiene d'espais públics i privats.

Durant la compareixença setmanal en la Comissió de Sanitat del Congrés dels Diputats, el ministre ha defensat, en resposta al diputat de VOX Juan Luis Steegmann, que el Govern central continuarà utilitzant el concepte 'nova normalitat' fins que no hi hagi una vacuna disponible.

"La comunitat científica internacional treballa a contrarellotge per descobrir un nou tractament o desenvolupar una vacuna. Per les informacions que ens arriben, el primer semestre de l'any que ve sembla que n'hi podria haver una disponible, i també hi pot haver algun tractament eficaç", ha argumentat.

Mentrestant, ha apuntat que "no ens podrem relacionar com abans. Necessitarem distanciament personal, rentar-nos les mans, higiene d'espais públics i privats fins que no hi hagi una vacuna o un tractament. Caldrà comportar-se diferent", ha dit, per demanar a la resta de grups que col·laborin en aquest sentit.

D'altra banda, el ministre ha tornat a defensar la transparència de l'executiu en el recompte de morts i ha argumentat que l'informe del sistema de vigilància de la mortalitat diària (MoMo), que estima l'excés de morts a Espanya l'elabora i publica diàriament l'Institut de Salut Carlos III (ISCIII).

Segons l'últim informe del 28 d'abril, del 17 de març al 27 d'abril s'han registrat 76.767 morts, mentre se n'esperaven 46.383. Això suposa 30.384 defuncions més de les que s'estimaven en un primer moment, un 65,5 per cent d'excés de morts.

Illa ha afirmat que la manera de computar les morts a Espanya es fa "d'acord amb els protocols" del Ministeri de Sanitat, és a dir, "no sobre la base de símptomes clínics, sinó sobre la prova diagnòstica que confirma la covid-19". "És el que fem, amb informació que ens proporcionen les comunitats ", ha dit.