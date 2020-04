El govern espanyol es reunirà amb les CCAA per a concretar la desescalada

La ministra de Política Territorial, Carolina Darias, ha anunciat que el govern espanyol celebrarà reunions bilaterals amb les comunitats autònomes per a "concretar i perfilar el pla de desescalada". En la comissió general de les comunitats autònomes que se celebra aquest dijous al Senat -i en què Catalunya no hi participa-, Darias ha dit que l'executiu de Pedro Sánchez es "coordinarà amb cadascuna de les comunitats autònomes, que hauran de gestionar juntament amb el govern d'Espanya i els ajuntaments la concreció" de les mesures a cada territori. La ministra ha apel·lat a trobar "un mínim comú d'entesa", tot i que hi pugui haver desacord en alguns punts, i ha demanat "màxima disposició al diàleg".

Darias ha celebrat que "l'estat autonòmic ha respost raonablement bé" a la crisi sanitària, "amb eficàcia davant un repte sense precedents" i ha destacat la feina feta "des de totes les comunitats autònomes, en tots els governs de tots els colors". "Hi ha molt soroll, però també acord i consens, que està per damunt del soroll, encara que de vegades no se senti", ha afegit. En aquest sentit, ha emplaçat les autonomies a "transmetre a la ciutadania" que l'activitat institucional es correspon amb el "sacrifici" que han fet estant confinats a casa seva. "El nostre estat autonòmic ha resistit bé a la prova d'esforç, amb capacitat de millora, perquè tots volem millorar, però l'esforç i les mesures adoptades ens han posat al camí correcte", ha reivindicat.

La ministra també ha explicat que durant tot aquest temps els presidents autonòmics han estat escoltats quan han proposat mesures i que encara "seran més tingudes en compte" a les trobades bilaterals. Així, s'ha emplaçat a millorar en la presa de decisions i fer sempre una feina "compartida" en la desescalada. En el torn de rèplica, Darias ha recordat a les comunitats autònomes que tant els errors com els èxits són "compartits" i ha opinat que "hi ha hagut més encerts que errors".

Per a la titular de Política Territorial, la pandèmia deixa "moltes lliçons", com ara que els polítics estan "compel·lits a buscar un acord, un mínim comú d'entesa, de la manera més coordinada possible". Tot i que ha especificat que en cap cas els insta a "renunciar a defensar les seves idees" ni unanimitat, sí que els ha reclamat que siguin capaços de fer una "política cordial" i busquin "acords que són imprescindibles".

Per demostrar la voluntat de coordinació, la ministra ha destacat que des de l'inici de l'estat d'alarma s'han celebrat set conferències de presidents autonòmics, més que entre el 2004 fins ara. Ha detallat també que s'han celebrat una seixantena de conferències sectorials "al més alt nivell" amb cooperació i amb l'únic objectiu de "salvar vides".

En la sessió, que ha començat amb un minut de silenci en record a les víctimes de la covid-19, Darias ha agraït als representants de les comunitats autònomes que s'han desplaçat fins a Madrid per assistir a aquesta comissió, i també "als qui volien venir i no ho han pogut fer", en referència a Canàries i Balears, per les dificultats en el transport. Tot i això, també ha fet un reconeixement a totes les autonomies "sense excepció" per la feina feta conjunta amb l'executiu espanyol.