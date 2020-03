La Moncloa restringeix els viatges aeris, intervé les residències de gent gran privades i amplia l'actuació de l'exèrcit

El govern espanyol ha decidit restringir tots els viatges aeris que no siguin imprescindibles durant 30 dies, intervenir les residències de gent gran privades i ampliar l'actuació de l'exèrcit per fer front al coronavirus. Així ho ha assegurat el president de l'executiu, Pedro Sánchez, després de reunir-se amb els presidents autonòmics per coordinar la resposta davant la pandèmia de covid-19. En una compareixença, el socialista ha anunciat recursos pels ens locals per a fomentar el repartiment a domicili i la creació d'un fons de reserva en cas de pandèmia. En el proper consell de ministres, s'aprovarà pròrroga de l'estat d'alarma fins a l'11 d'abril, que haurà de convalidar el Congrés dels Diputats.

El president espanyol ha dit que confia tenir els suports necessaris per ampliar l'estat d'alarma 15 dies més i ha apel·lat a la responsabilitat de tots els grups polítics en un moment de "guerra contra el virus".

El socialista ha detallat noves mesures per a continuar el combat contra el covid-19, en la segona setmana d'estat d'alarma. En primer lloc, ha anunciat que posa a disposició de les comunitats autònomes les instal·lacions, els mitjans humans i materials de les residències d'avis privades, per reduir el nivell de càrrega i el risc de contagi dels centres públics. La setmana passada ja es va decidir intervenir la sanitat privada.

La Moncloa també ha decidit restringir durant trenta dies els viatges "que no siguin imprescindibles" des de tercers països. La decisió no s'aplicarà als residents de l'espai Shegen que es dirigeixin al seu lloc de residència o que facin tasques essencials. Professionals sanitaris, diplomàtics, transportistes, personal de vol, o turistes que vulguin tornar no quedaran afectats.

A més, ha detallat que les forces armades ampliaran "significativament" les seves accions realitzant per via aèria o terrestre el trasllat de malalts de centres hospitalaris saturats a d'altres amb recursos disponibles.

Segons ha dit, els militars donaran suport logístic en el transport de material sanitari procedent de l'estranger i la posterior distribució de matèries dins del territori, ajudaran a transportar "personal clau" cap als territoris extrapeninsulars i a repatriar els espanyols amb dificultats per a tornar.

La Moncloa també ha anunciat recursos pels ens locals per fomentar el repartiment a domicili d'aliments, productes de primera necessitat i farmacèutics per les persones grans per facilitar que no surtin del seu domicili. També s'ha decidit establir una reserva estratègica de material sanitari i medicaments per lluitar contra futures pandèmies i evitar que en una ocasió futura l'Estat espanyol es torni a veure "desproveïts" com ha passat aquesta vegada.

Preguntat per les demandes d'aturada de tota activitat no essencial que han fet presidents autonòmics com el de la Generalitat, Quim Torra, ha assegurat que les mesures que està prenent Espanya estan "a l'avantguarda" de la lluita europea contra el virus i són "duríssimes". "Les mesures que estem imposant no tenen comparació a Europea", ha assegurat el socialista. Itàlia va prohibir aquest dissabte els desplaçaments a segones residències i va tancar els parcs i jardins, actuacions que l'Estat ja va decidir una setmana abans, ha dit.

Per "ser conscients de l'envergadura de la frenada econòmica", Sánchez ha detallat que el descens de l'ús de transport públic oscil·len entre el 90 i el 80% en comparació amb l'any passat. Per exemple, l'AVE entre Madrid i Barcelona va comptar divendres amb 27 passatgers, quan normalment en té prop de 10.000.

A més, el cap de l'executiu espanyol ha demanat que s'articuli "un gran pla Marshall" a tota la Unió Europa amb la mobilització més gran de recursos de la història per poder iniciar un procés de reconstrucció social i econòmic un cop superada la crisi del covid-19.

Sánchez ha insistit a remarcar que "l'esforç extraordinari" no pot ser només una resposta estatal sinó que ha de ser europea. En aquest sentit, ha reclamat un fons europeu per desocupats i que s'emetin bons que mutualitzin el deute.

Per a coordinar la resposta internacional, ha suggerit que "com més aviat millor" es reuneixin els països del G20.



Intervenció de la UME

La Unitat Militar d'Emergències (UME) intervindrà en totes les residències d'ancians que demanin ajuda per la crisi del coronavirus. La Vicepresidència de Drets Socials i Agenda 2030 –liderada per Pablo Iglesias- ha emès aquest diumenge una instrucció que habilita la UME a acudir a les residències de gent grau d'arreu d'Espanya. Els establiments que estiguin "desbordats o en perill la integritat del servei per manca de personal" han d'informar d'immediat a la subdelegació del govern de la comunitat autònoma i al Departament de Treball, Afers Socials i Família, en el cas de Catalunya. També ho han de fer les residències que no puguin complir les mesures preventives, sanitàries i d'aïllament incloses al decret del 19 de març.

"Les comunitats autònomes, Ceuta i Melilla han de difondre aquesta instrucció de manera immediata a totes les residències d'ancians, persones amb discapacitat i anàlogues que estiguin sota la seva competència", exigeix la Vicepresidència de Drets Socials i Agenda 2030, que es reserva el dret d'indicar a quines residències és prioritari que acudeixin les unitats de la UME. "Realitzada la intervenció oportuna, s'informarà de la situació, els mitjans activats i la situació final al Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030", conclou la vicepresidència espanyola.