El govern espanyol es mostra preocupat pels més de 3.400 sanitaris infectats

El govern espanyol s'ha mostrat preocupat pels 3.475 professionals sanitaris contagiats de covid-19, el 12% del total de positius. "És una dada que sí que ha de preocupar", ha dit el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, en la roda de premsa de seguiment de la pandèmia, que ha afectat prop de 29.000 persones i ha causat 1.700 morts. La taxa de contagis és "un problema per al sistema sanitari", ha admès Simón. Segons ha dit, el col·lectiu sanitari "és el grup de població amb més risc". Simón ha assegurat que s'ha d'anar amb "molt de compte" a l'hora de valorar "noves mesures restrictives" i ha dit que "no estem lluny d'arribar al període en què es doblegarà la corba" de propagació del virus.

"L'evolució de les dades continua sent similar a la dels últims dies, no sabem si l'evolució serà més llarga però no està empitjorant respecte a dies anteriors", ha assegurat. Els casos confirmats han crescut un 13% aquest diumenge, una xifra inferior a l'augment del 26% del dissabte, ha dit.

La letalitat a l'Estat se situa en el 6% però la dada "varia molt" entre comunitats autònomes. El doctor ha recordat que de moment s'estan diagnosticant els casos de més gravetat i ha assegurat que la taxa de letalitat baixarà a mesura que es facin més proves i es detectin més pacients.

Pel que fa als tests ràpids, ha explicat que porten una tecnologia complicada però són "d'aparença senzilla", ja que són un kit que es pot llegir amb unes marques que apareixen en una superfície de contacte de la mostra. Hi ha tres resultats possibles: positiu, negatiu i dubtós i es pot llegir 15 minuts després de fer la prova.

Aquestes proves es distribuiran "de manera equitativa" i es començarà per fer el test en els grups prioritaris, als hospitals i al personal d'alt risc com els treballadors de les residències d'avis. Simón ha promès que els tests arribaran a "tot aquell que ho necessiti". "Ara estem en 15.000 tests diaris i els ràpids s'incrementaran molt i en tindrem suficients per a tota la població. En els primers dos, tres o quatre dies es dedicaran als grups prioritaris. Però hi haurà tests, no ho dubtin", ha indicat.

Simón ha argumentat que Espanya no és com la Xina i per tant no pot seguir les mateixes mesures de confinament que va prendre el gegant asiàtic, quan va tancar Wuhan i la província de Hubei. "A la Xina es va aïllar una ciutat i posteriorment una província amb 60 milions d'habitants. I hi havia 32 províncies més capaces d'ajudar. A Europa tenim països més petits" ha dit. "Si ens aïllem, no hi haurà altres països que ens ajudin"

Per aquest motiu, ha assegurat que "cal tenir cura a l'hora de valorar noves mesures restrictives" i ha assegurat que "no estem lluny d'arribar al període en el qual es doblegarà la corba".

Preguntat sobre les prediccions d'experts que marquen el col·lapse de la sanitat pública aquesta setmana, Simón ha assegurat que "no és fàcil encertar amb els models" i ha afirmat que hi ha "altres grups" que han plantejat escenaris diferents. Segons ha dit, Sanitat té anàlisis amb "altres variables" que "aproximen més a la realitat".

"Si estem pensant que el punt àlgid, el dia amb més transmissió, es produirà al llarg de la setmana, el punt crític per a les unitats de cures intensives es produirà amb entre 1 i 2 setmanes de retard", ha explicat. Simón ha defensat que a l'Estat hi ha una epidèmia "amb diferents velocitats" i ha dit que el col·lapse del sistema sanitari "es pot produir en alguns punts però no serà generalitzat".

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, que no va participar en la roda de premsa d'aquest dissabte perquè presentava símptomes de coronavirus, ha aprofitat la roda de premsa per disculpar-se per haver-se fet la prova del covid-19 abans que altres persones. "No és agradable per qui espera la prova veure com algú com jo té resultats immediats, per això ho sento. No és que m'agradi", ha dit. El resultat del test de Simón va ser negatiu.