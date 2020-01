En directe · Sánchez proposa reprendre el diàleg amb Catalunya deixant enrere la «judicialització»

El debat d'investidura més convuls dels últims anys ha començat aquest dissabte condicionat pels acords adoptats per la Junta Electoral Central, a favor d'inhabilitar a Quim Torra i de rebutjar l'acta d'eurodiputat d'Oriol Junqueras. El líder del PSOE, Pedro Sánchez, se sotmet al seu tercer debat d'investidura en poc més de tres anys.



Sánchez defensa la taula de diàleg entre governs per "posar punt i final a la confrontació territorial"

Això vol dir, segur!, que el PSOE no votarà amb VOX, PP i Cs quan la judicialització de la política porti a demanar el suplicatori contra nosaltres. Bé, o potser només vol ser investit. Que tot podria ser. https://t.co/AQcNxrYfyv — Carles Puigdemont (@KRLS) 4 de gener de 2020

Sánchez proposa "recomençar i reprendre el diàleg" amb Catalunya deixant enrere la "judicialització"

Rufián recorda que ERC ja ha pres una "decisió ferma" però defensa que s'analitzin les decisions de la JEC

Sánchez: "No es trencarà Espanya ni la Constitució, sinó el bloqueig al govern elegit pels espanyols"

El PP demana que es llegeixi l'acord PSOE-ERC abans d'iniciar la sessió d'investidura

Recés fins a les 12,30 hores.Sánchez ha anunciat aquest dissabte al ple del Congrés la seva intenció de crear la taula de diàleg bilateral Estat-Generalitat pactada amb ERC. "La crearem, debatrem dins del marc constitucional i posarem punt i final a aquesta confrontació territorial", ha afirmat entre aplaudiments –també dels diputats d'ERC- i queixes des de les bancades de la dreta. Sánchez ha assegurat que la taula exemplifica la intenció del seu executiu de "millorar els mecanismes de col·laboració institucional amb totes les comunitats autònomes". El camí a la cohesió territorial, ha dit, "no pot ser el de la involució que plantegen alguns, sinó el de la millora".Sánchez, ha situat aquest dissabte la resolució del conflicte a Catalunya com una de les línies bàsiques de l'actuació del seu executiu, que apostarà –ha dit- per "recomençar" des del punt en què es va iniciar el greuge i "reprendre la senda de la política deixant enrere la judicialització del conflicte". "Tots sabem que cal un diàleg que ha de partir del reconeixement de l'altre i de les seves raons", ha dit, i que aquest diàleg ha de ser "dins de la llei" però que "amb la llei no n'hi ha prou". "Obrim un diàleg honest emparat per la seguretat que atorga el nostre marc legal", ha assegurat, a l'entorn "d'una Espanya diversa" perquè malgrat que el problema no es resoldrà ràpid, "la coalició progressista treballarà amb paciència i constància" per fer-ho possible.El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha recordat que ERC ja ha pres una "decisió ferma" sobre el sentit del vot dels republicans a la investidura de Pedro Sánchez però ha defensat que l'executiva del partit analitzi les decisions de la JEC. "Crec que és positiu que un partit s'adapti i analitzi la realitat si bé és cert que nosaltres tenim una decisió ferma adoptada també pels màxims òrgans del partit", ha dit el portaveu dels republicans aquest dissabte al matí en una entrevista a RNE abans de la sessió d'investidura. Rufián ha dit que ha de "respectar els temps i formes" del partit i ha rebutjat "avançar-se a la decisió de la reunió d'aquest matí.El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha obert aquest dissabte el debat de la seva investidura al Congrés dels Diputats defensant l'acord amb ERC: "No es trencarà Espanya ni la Constitució, sinó el bloqueig al govern elegit pels democràticament pels espanyols", ha sentenciat en resposta a les crítiques que ha rebut per part de les formacions de la dreta i del "bloqueig" que al seu entendre han fet PP i Cs. Sánchez, que prèviament ha estat aplaudit pel seu grup i pel de Podem (amb tots els diputats drets) quan ha pujat a la tribuna, ha afirmat que aquesta investidura s'obre "un nou temps a Espanya on tots estem cridats a participar". El president espanyol, que ha agraït el suport a la ciutadania, també ha definit el PSOE com un partit "que no defalleix" i que ha encarat "totes les situacions amb ànim de superació". "El PSOE és com acredita la seva història un partit espanyol format per compatriotes" que "contribueix a millorar la vida de la nostra societat". Per això ha demanat a les forces de la dreta "respecte" perquè "el respecte a la pluralitat és el mecanisme essencial de la democràcia".La portaveu del PP al Congrés, Cayetana Álvarez de Toledo, ha demanat a la presidència de la cambra baixa que llegeixi l'acord entre el PSOE i ERC per facilitar la investidura abans de l'inici de la sessió d'aquest dissabte. La presidenta del Congrés, Meritxell Batet, ha rebutjat la petició i ha argumentat que el document ja és conegut perquè ja es va fer públic. Els diputats del PP han protestat per la decisió de Batet. A banda, abans de començar la sessió d'investidura, el diputat de JxCat Jaume Alonso Cuevillas ha pres possessió del càrrec amb una fórmula en la qual ha mencionat la defensa dels drets fonamentals, interromput per les queixes de PP, Cs i Vox. Batet ha acceptat la fórmula d'acatament la qual cosa ha generat malestar entre la bancada on seuen les dretes.A l'inici de la sessió, Jaume Alonso-Cuevillas ha adquirit la plena condició de diputat de Junts Per Catalunya.Comença el debat d'investidura de Pedro Sánchez.