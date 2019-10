Investiguen si un nadó va morir després de rebre per error una dosi deu vegades més alta

Un nadó de 9 mesos va morir el passat mes de febrer a l'Hospital Gregorio Marañón de Madrid presumptament després de rebre per error una dosi deu vegades més alta d'un medicament que necessitava.

Així consta en la denúncia que els pares del menor han interposat davant el Jutjat d'Instrucció número 10 de Madrid, representats per Carlos Sardinero, que col·labora amb l'Associació El Defensor del Pacient, per un presumpte delicte d'homicidi per imprudència professional greu, denuncia que ha avançat aquest dimarts el diari el Mundo.

El nadó, que al novembre de 2018 havia estat sotmès a un trasplantament de cor, necessitava 100 mil·ligrams d'micofenolat, un fàrmac immunosupressor que s'empra per al tractament de pacients trasplantats, però se li va administrar un gram, deu vegades més.

Com a conseqüència de l'"error" -que, segons la denúncia, s'admet com a tal en la història clínica del pacient en diverses ocasions- el nadó va morir dies després per necrosi intestinal, tot i els intents dels metges de revertir els efectes de la sobredosi.

El Jutjat investiga si va ser el metge qui va prescriure la dosi incorrectament o la infermera qui la va aplicar de forma indeguda.

L'associació El Defensor del Pacient lamenta que per part de l'Hospital Gregorio Marañón "no s'hagi ofert una explicació als pares i, fonamentalment, que no hagin aportat ajuda psicològica per ajudar-los a superar aquest dol".

Des del Gregorio Marañón i la Conselleria de Sanitat de la Comunitat de Madrid han refusat fer declaracions, i han reiterat la seva màxima voluntat de col·laborar amb la justícia durant la instrucció de la causa, fins que es dirimeixi qualsevol tipus de responsabilitat.