Denuncien a l'empresa del treballador que va llançar una nevera per un barranc

La Guàrdia Civil ha aixecat acta d'infracció a l'empresa de gestió de residus d'aparells elèctrics i electrònics d'Olula del Rio (Almeria) per la qual treballa l'operari que va difondre un vídeo a les xarxes socials en el qual se'l podia veure llançant un frigorífic per un barranc a una muntanya pública de la comarca d'Almanzora.

Els agents de la Policia Judicial continuen, a més, la recerca per determinar si la mercantil podria haver estat incorrent al llarg dels últims deu anys en un presumpte delicte mediambiental, segons ha informat la Comandància.

L'actuació es va iniciar arran de la publicació a les xarxes socials d'un vídeo en el qual s'observa el llançament de residus d'aparells elèctrics i electrònics pel barranc d'una muntanya per part d'una persona al costat d'una furgoneta.

Després d'identificar amb rapidesa el treballador i el vehicle com de l'empresa en la qual treballa realitzant labors de distribució d'electrodomèstics, els agents van comprovar que els electrodomèstics ja havien estat retirats del medi natural.

D'altra banda, van realitzar una inspecció a l'empresa situada a Olula del Rio i van comprovar com aproximadament unes 50 rentadores es trobaven emmagatzemades al pati exterior d'un magatzem entre vegetació seca, així com uns 20 frigorífics sota sostre, tots sense haver estat eliminats.

Els agents van constatar que a l'interior de l'empresa no existia cap contenidor per a dipositar electrodomèstics. Els propietaris no van ser capaços d'aportar cap justificant de lliurament de residus a un gestor autoritzat durant deu anys d'activitat.

Per aquest motiu els agents van aixecar acta informant tant la persona que va llançar l'electrodomèstic pel barranc de la muntanya com al propietari de l'empresa que es remetran les actuacions a la Delegació Territorial d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Desenvolupament Sostenible d'Almeria per incompliment de la Llei 22/2011, de 28 de juliol de residus i sòls.

Els agents de la Guàrdia Civil continuen la seva recerca a fi de determinar si s'està davant un delicte mediambiental recollit en els articles 325 o 326 del codi penal.