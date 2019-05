Detinguda per deixar morir de gana un gos en una terrassa

La Guàrdia Civil ha detingut a una urbanització del Campello a una dona de 45 anys per un delicte de maltractament animal amb resultat de mort després que el seu gos morís dilluns en una clínica veterinària després de ser rescatat en una terrassa en un lamentable estat de desnutrició. La veu d'alarma donada per una veïna de la urbanització, que va denunciar els fets davant la Guàrdia Civil.

El gos prou feines es podia moure i va morir un dia després de ser rescatat. Diverses associacions animalistes de la província, entre elles Dignitat Animal i l'Associació Protectora d'Animals del Campello (APAC), van exercir l'acusació popular i han anunciat que presentaran una querella criminal conjunta contra l'acusada de deixar morir de fam al seu gos.

Igualment, un amic de la veïna que va denunciar la situació i va mobilitzar el passat diumenge als serveis d'emergència i associacions animalistes estudia mesures legals pel que ha passat, ja que la comunitat de veïns de la urbanització havia denunciat en diverses ocasions el que estava passant i «ningú va actuar, el que hauria evitat la mort del gos».



La propietària del gos, d'uns dos anys d'edat i raça mestissa, va ser detinguda el passat dilluns a la tarda per la Guàrdia Civil després de la mort del gos rescatat i va quedar en llibertat en qualitat d'investigada per un delicte de maltractament animal amb resultat de mort. Ahir va comparèixer al jutjat de guàrdia d'Alacant, on no va declarar ni es va adoptar cap mesura cautelar. Les diligències van ser enviades pel jutjat de guàrdia al torn de repartiment i el jutjat d'Instrucció número 9 d'Alacant serà l'encarregat de tramitar l'assumpte.

Entre les explicacions oferides per la investigada per maltractament animal, la dona va indicar que el gos era de la seva exparella i després de trencar la relació cap dels dos volia fer-se càrrec de l'animal.

Des de l'associació Dignitat Animal, la seva presidenta va explicar ahir a aquest diari que van acudir diumenge passat a la urbanització del Campello on era l'animal. Van indicar que la Policia Local va dir que «no podia fer res si no obria ningú la porta, de manera que vam contactar amb el Seprona de la Guàrdia Civil i ens va donar suport». Encara que inicialment van pensar que no vivia ningú a la casa al final va ser localitzada la propietària i la Guàrdia Civil la va identificar.

Situació «dantesca»

En accedir a la terrassa de l'habitatge es van trobar una escena «dantesca», segons la presidenta de Dignitat Animal, que va precisar que «em vaig acostar a acariciar i va intentar aixecar el cap però no podia». El gos va ser traslladat a una clínica veterinària per la responsable de l'Associació Protectora d'Animals del Campello (APAC) i dilluns va morir per una fallada multiorgànica.

La Guàrdia Civil va rebre una denúncia d'una veïna de la detinguda que alertava que des de casa seva veia un gos que semblava abandonat en una terrassa i amb prou feines es podia moure. El portava veient així des de feia dies i presentava un estat de desnutrició severa. Estava literalment en els ossos i ni tan sols tenia aigua per beure.

Segons la presidenta de Dignitat Animal, la propietària del gos també va tractar d'excusar-se dient que «portava dos mesos que no volia menjar, però quan va arribar al veterinari es va posar a beure i a ingerir aliments».

D'acord a les dades recollides per la Guàrdia Civil, la dona no viu habitualment en el domicili on estava el gos.