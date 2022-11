Des de fa temps, un gran nombre d’empreses confien en PCGO Roses, una companyia que actualment ofereix un ampli catàleg de serveis i productes al sector de l’hosteleria i del comerç però que, sobretot, s’adapta a les necessitats dels seus clients en el món que s’està transformant digitalment.

Una de les novetats més recents de la firma de Roses, i que posa a disposició dels seus clients del sector de l’hostaleria, és el robot Bellabot per servir les taules. D’aquesta manera, el personal del restaurant es pot centrar en l’atenció dels comensals de la millor manera possible.

El robot realitza les tasques més monòtones com portar els plats a la taula o recollir-los. Incorpora un seguit de sensors que detecten els obstacles i memoritza la ruta i el número de cada taula. Així, pot moure’s per tot el restaurant esquivant mobiliari i persones perquè disposa de sensors 3D que cobreixen 360 graus i que fan 5.400 comprovacions per minut. Té una pantalla tàctil, on el cambrer tecleja el número de taula i automàticament, el robot porta el menjar al lloc indicat. Gràcies al seu disseny compacte i el seu baix centre de gravetat pot frenar sense vessar cap aliment. Un cop arriba a la taula, els comensals poden agafar els seus plats o el cambrer els podrà servir. Els prestatges tenen sensors de pes que detecten quan s’ha agafat tot el menjar.

Aquest robot disposa del mode barra lliure, amb aquest pot recórrer tota la sala i detectar quan algun client se li acosta per agafar la beguda o deixar-la. Aquest robot ja funciona en alguns restaurants xinesos i al Canadà.

Calaixos de cobrament

L’empresa també disposa de calaixos automàtics de cobrament, un producte intel·ligent que, a més d’agilitzar el quadrament de caixa, fa que les botigues del ram alimentari (fleques, peixateries, carnisseries i altres del sector) no interactuïn amb l’efectiu evitant sancions de sanitat. PCGO Roses ja fa temps que potencia aquest producte intel·ligent. L’empresa distribueix aquests equipaments arreu de les comarques gironines i, a més a més, disposa d’un servei específic de manteniment per als seus clients.

PCGO Roses també incorpora als calaixos les solucions informàtiques de BDP i altres utilitats, que compleixen amb les normatives que van entrar en vigor l’11 d’octubre 2021. PCGO Roses també comercialitza màquines de quiosc (venda d’entrades), de cobrament automàtic.