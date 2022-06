La miopia és un defecte visual molt freqüent, que afecta tota mena de persones, sobretot des de l’etapa infantil, en la qual els objectes propers es veuen clarament, en canvi, no s’aconsegueix distingir els objectes més llunyans. Segons les dades dels organismes internacionals que vetllen per la salut, prop de 400 milions de persones al món pateixen aquesta malaltia. L’equip d’Optipunt de Figueres, dirigit pel doctor optometrista Ahmad Zaben, es posa a la vostra disposició per a resoldre els vostres dubtes i problemes visuals aportant diagnòstics i solucions optomètriques per a millorar la vostra situació.

Cal tenir en compte que la causa comuna de la miopia sol ser per un defecte de l’estructura del sistema visual. No obstant això, hi ha altres factors que també poden causar miopia com poden ser genètics, patològics, ambientals o tòxics.

El control de miopia i les alternatives actualitzades i modernes per frenar el seu avenç es fa mitjançant protocols, tècniques i procediments normalitzats amb l’aplicació d’una revolucionària tecnologia patentada que es prescriuen per intentar alentir miopies de progressió ràpida, sobretot en casos infantils.

L’objectiu que proposa l’equip d’Optipunt de Figueres és proveir una solució integral que ens permeti oferir serveis i l’atenció durant les diferents etapes del procés de la miopia, sigui miopia escolar o hereditària, que apareix entre els cinc i els deu anys, precisament a l’edat escolar. Si no hi ha un diagnòstic oportú, com més temps passi, la mainada sense control de miopia més diòptries sumarà, significant que caldrà ajustar les mesures correctores.

Protocol de control de miopia

A Optipunt compten amb una dilatada experiència en el camp de l’optometria clínica i disposen dels darrers avenços tecnològics en optometria i oftalmologia per a la detecció i el seguiment de possibles patologies oculars.

Anàlisi prèvia i Identificació

Amb la tecnologia més moderna, l’equip que dirigeix el doctor Ahmad Zaben us ajuda a identificar i valorar el millor mètode per alentir la progressió de la miopia, fent mesuraments i càlculs per a cada cas, de manera absolutament personalitzada.

Planificació

Un cop es coneixen els valors de la miopia i les biometries de l’ull a partir de l’estudi s’aconsella una solució o una altra, un temps d’actuació.

Seguiment

Planejar les visites, avaluar l’adaptació i l’evolució mitjançant una enquesta de l’ús de les lents i els controls semestrals per al seguiment objectiu de la progressió de la miopia.

Per tal de conèixer l’estat de la vostra salut visual i la dels vostres fills, Optipunt us proposa concertar una visita en el seu centre de Figueres per a efectuar un control de miopia i actuar en cas que sigui necessari. El centre dirigit pel doctor Ahmad Zaben fa més de vint-i-cinc anys que té cura de la salut visual dels empordanesos.

Mètodes aplicats per Optipunt

Els mètodes que permeten alentir la miopia s’apliquen a Optipunt des de fa anys.

Lents de contacte Orto-K. Ortoqueratologia: correcció de còrnia mentre dorms. Les lents d’Orto-K apliquen certa força sobre la còrnia de manera que, quan l’usuari s’aixeca al matí i retira les seves lents, la còrnia queda modelada. Utilitzar ulleres graduades durant el dia. També són un aliat ideal per frenar l’avenç de la miopia en persones que utilitzen aquesta alternativa.

Lents de contacte toves de desenfocament, diàries, mensuals i trimestrals. Es tracta de lents de contacte d’un sol ús (toves), la majoria d’hidrogel de silicona o materials biocompatibles d’alta transmissió. S’adapten a nens en edats primerenques (des dels 8 anys) per evitar un augment ràpid de la miopia a l’època de creixement i desenvolupament.

Lents oftàlmiques de desenfocament perifèric. Hi ha lents d’oftalmologia innovadora desenvolupada per alentir la progressió de la miopia en nens i joves. Amb la tecnologia patentada, ofereix una millora en el nivell d’atenció de la miopia.