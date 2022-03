La Llar del Nadó, situada al carrer Caamañol, 7 de Figueres ofereix a la planta superior de la botiga un espai especialitzat en cerimònies. Amb més de 50 anys d’història, i després del pas de quatre generacions familiars diferents, la botiga ofereix tot el necessari per al nounat i també roba per a celebracions, com ara batejos, comunions i casaments, per vestir infants des de mesos fins a divuit anys.

La constància i bona feina al llarg dels anys els ha convertit en una de les poques empreses del sector que persisteixen en el temps i per això el que ofereixen atrau clients de Barcelona, un mercat que fins ara es mostrava reticent.

Amb la voluntat de millorar i reinventar-se, va inaugurar l’any 2020 un taller a la primera planta de l’establiment des d’on ofereix «un millor i més ampli servei als clients», tal com assegura Isabel Frigola, una de les propietàries del negoci.

El vestit dels més menuts

La Llar del Nadó és el lloc idoni a l’hora d’escollir un element que sempre és clau en totes les celebracions: el vestit dels més menuts. És important que els nens i les nenes se sentin còmodes i afavorits amb el que els posen els pares, i per trobar l’opció adequada es necessita un gran ventall d’opcions, cosa que no falta a la Llar del Nadó, on es poden trobar tots els estils.

L’accés pel carrer Caamaño és on hi ha la roba per a nadons; la planta baixa està dedicada a la puericultura i a les llistes de naixements, i hi ha una planta superior, exclusiva per a les cerimònies, com ara batejos, comunions i casaments. «Amb aquest ampli espai que ha guanyat la botiga, podem atendre còmodament els seus clients». Cal apuntar que ara és època de comunions i a part d’un ampli ventall de vestits, «disposem de tots els complements perquè el nen o nena surti de la botiga vestit de dalt a baix». L’establiment està pendent de tots els detalls i s’assegura de no vendre dos vestits iguals per a la mateixa cerimònia. «També personalitzem molt els detalls dels vestits dels infants que fan d’acompanyants dels nuvis».

Varietat d’estils

A la Llar del Nadó destaca la varietat d’estils que disposen, per poder donar a cada client allò que necessita i l’afavoreix: des dels més senzills fins als clàssics. A més de roba per a nens i nenes, hi ha una línia per a joves i adolescents, que arriba fins a la talla 18, també disposen de talles especials i fetes a mida.

A la botiga podem trobar diferents marques, entre elles destaquen Magnifica Lulu, especialitzada en vestits de comunions, la firma Amaya que és plena de dissenys molt elegants, vestits de comunió llargs i curts amb molt de tul i Varones amb tots els models per vestir els nens en les ocasions més especials.

La botiga té un espai d’outlet, on es poden trobar vestits rebaixats al cinquanta per cent, per a cerimònies de graduació, per assistir a tota classe d’esdeveniment important o vestit a conjunt amb la família.

Llar del Nadó

TELÈFON: 972 505 243

WEB: www.llardelnado.com