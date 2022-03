Jardineria Martí és un centre de jardineria amb esperit d’empresa familiar fundat el 1966 i ubicat a la carretera de Roses, dins el terme municipal de Vila-sacra. Al llarg dels anys, la inquietud i les constants remodelacions i millores l’han convertit en un centre de referència a la nostra comarca oferint al client un ampli ventall de possibilitats i productes per tenir cura i millora del jardí.

Jardineria Martí basa el seu sistema de treball en l’atenció al client de manera personalitzada, amb un tracte familiar i proper, i orientant i ajudant durant tot el procés de compra per tal que, qui ho necessiti, rebi l’ajuda necessària per encertar en la tria de plantes i complements, sigui en funció dels espais per emplaçar-los com amb les seves necessitats.

Acompanyament al client

Allunyant-se del concepte Gran Superfície, tot i comptar amb més de 25.000 m² d’exposició, per als responsables de Jardineria Martí l’acompanyament al client és la seva raó de ser, esdevenint el tret diferenciador. Cal destacar també l’extens i variat estoc de què disposa, que inclou les plantes d’interior, i àmplies instal·lacions amb un espai dedicat a la decoració de la llar.

D’altra banda, des de fa dos anys, s’ha ampliat la superfície de venda en 14.000 m² més, amb una nova zona de planta de gran format i exemplar, per tal que durant tot l’any hi hagi l’estoc necessari per a obres pròpies i demandes dels clients. Al mateix temps s’ha renovat completament la zona de planta d’interior i decoració de la llar, per adaptar-la a les tendències més actuals.

Paral·lelament al centre de jardineria, l’empresa compta amb un equip de jardiners que presta serveis, executant les obres de jardineria més exigent amb les més altes prestacions. Des de construcció integral de jardins, instal·lació de gespa natural i artificial, ressembres de gespa, instal·lació de sistema de reg fins a remodelacions de jardins existents.

Gespa artificial

La gespa artificial és la solució duradora, neta i ecològica. En els darrers anys, la instal·lació de gespa artificial del proveïdor Turf Grass, amb el que treballa Jardineria Martí, ha crescut any rere any, sent avui en dia un dels punts forts de les feines executades pel seu equip de jardineria.

La gespa artificial és actualment una solució ecològica, neta, duradora en el temps i que estalvia grans quantitats d’aigua durant els mesos més calorosos de l’any, i al mateix temps redueix de manera dràstica les tasques de manteniment del jardí.

En les pròximes setmanes, arriben els dies de més afluència de l’any en què la planta de temporada, els arbustos, aromàtiques, fruiters, planter d’horta seran els plats estrella cada dia, acompanyats dels seus complements. És el cas dels contenidors, testos i jardineres. També els substrats, fitosanitaris i adobs seran articles molt demanats. Cal destacar Gardena i Rain Bird en el reg, i Massó en Adobs i fitosanitaris, com les seves marques de confiança.

Jardineria Martí ofereix un ampli horari d’atenció, de dilluns a diumenge, de les 9.30 hores a les 19.00 hores. També disposa d’una extensa àrea d’aparcament i d’una zona infantil.

Jardineria Martí

TELÈFON: 972 510 452

WEB: www.jardineriamarti.net