El món empresarial comença a veure la llum al final del túnel després del sotrac de la pandèmia. De fet, des de fa mesos, hi ha indicadors que així ho corroboren, com per exemple la creació de noves empreses. En l’àmbit de l’Alt Empordà, l’assessoria Agència Ricart de Roses ha confirmat que en aquest 2021 passat ha experimentat un creixement del 15% d’empreses de nova creació respecte a abans de la pandèmia, l’any 201

«El creixement observat per la gestoria Agència Ricart de Roses en la creació de noves empreses s’interpreta com un senyal d’optimisme de cara a la recuperació econòmica de l’Alt Empordà post-Covid», explica Marc Ricart, codirector de la firma i fill del fundador, Baldiri Ricart. A més, apunta que aquesta revifada és especialment significativa en els àmbits immobiliaris i tecnològics. «En el tecnològic, veiem amb il·lusió com a poc a poc van sorgint projectes empresarials molt interessants, creats a l’Empordà, que tenen l’ambició d’exportar tecnologia a tot el món», afegeix sobre una demanda creixent a la comarca en l’àmbit de les empreses tecnològiques. Tres dècades d’experiència Des de la fundació per part de Baldiri Ricart, l’empresa suma més de trenta anys d’experiència contrastada. Gràcies a l’evolució constant de la firma amb el pas dels anys, l’Agència Ricart destaca per l’ús d’eines digitals per millorar l’eficiència de les empreses. Amb un equip de més de deu professionals especialitzats en fiscalitat, comptabilitat, laboral i assegurances, l’empresa encara un present i futur engrescadors de la mà de la recuperació progressiva de l’economia a l’Alt Empordà. Un creixement recíproc que converteix l’Agència Ricart en tota una referència de garanties a la comarca. Agència Ricart Adreça: carrer Arquitecte Gaudí, 15. Roses Telèfon: 972 154 502 Web: www.agenciaricart.com