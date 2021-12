Saber el que comprem, com és el seu procés de producció i si aquest s’adequa i compleix els nostres ideals, oferint uns criteris de benestar animal, eficiència econòmica, social i ambiental del territori, és clau per fer un consum sostenible i ètic en el nostre dia a dia.

L’Experiència #APROP de Llet Nostra, la llet de cooperatives catalanes, ofereix una visita guiada a una granja, propietat de la Diputació de Girona i gestionada per l’IRTA – Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries -, amb els millors estàndards de qualitat, per presentar com la producció agroalimentària té un alt vincle amb el territori i donar a conèixer tot el que hi ha darrere d’un got de llet.

Tal com explica el president de Llet Nostra i ramader, Jordi Riembau, “amb aquesta experiència volem donar a conèixer la important aportació dels ramaders i, en extensió, del sector primari a la sostenibilitat econòmica, social i ambiental del territori. Els pagesos fem molt més que l’aliment per a tota la població”. La producció de llet és una activitat que interactua amb el seu entorn formant part directament de l’ecosistema territorial.

Sensibilitzar i educar per a la sostenibilitat

La visita consisteix en un recorregut guiat per descobrir l’EVAM - Estació de Vacum de Monells - al Baix Empordà i un tast de productes Llet Nostra al Centre de Coneixement i Innovació de la Llet (CCILLET), situat dins de la instal·lació. L’objectiu és que el visitant conegui qui fa possible la producció de la llet, així com els seus condicionants, el clima, l’economia circular, la sostenibilitat, entre d’altres.

A més, també s’explica la tasca que desenvolupa l’IRTA, que tal com exposa el representant institucional de l’IRTA a Girona, Joan Tibau, “donem a conèixer com, mitjançant la nostra recerca, contribuïm al desenvolupament del sector ramader del país i fem que la producció de les explotacions, tant petites com mitjanes, es facin sota criteris de benestar animal, eficiència econòmica i sostenibilitat”.

La iniciativa s’adreça a aquell visitant interessat en saber com una granja petita i mitjana produeix llet de vaca i, entendre com es gestiona una activitat que genera riquesa, configura el paisatge, garanteix l’economia circular i fomenta la cultura del territori.

A més, també s’adapta com a recurs d’educació per a la sostenibilitat a centres educatius, especialment a classes de darrer cicle de primària, secundària, batxillerat i de cicles formatius agraris. Per poder fer la visita cal reservar prèviament o bé trucar al 93 226 26 25 de dilluns a divendres de 10 a 14 hores.

La cooperativa Llet Nostra

Llet Nostra agrupa a 140 petites i mitjanes granges famílies ramaderes de tot Catalunya, que el 2003 van decidir ajuntar-se per vendre directament la llet de les seves produccions al consumidor final. La seva missió és ajudar a l’estabilitat i al desenvolupament sostenible del primer sector català, especialment al ramader lleter. Líder al mercat català de llet bàsica en bric, també ofereix iogurts i postres. A més, ha desenvolupat una botiga online i arriba també a l’hostaleria.