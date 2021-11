Amb la mirada posada en el continent africà, Ceres Roura, l’empresa de Figueres líder a la península Ibèrica en la fabricació i disseny d’espelmes, té previst, coincidint amb l’inici del 2022, expandir el seu mercat internacional, que representa ja el 25 per cent de les exportacions de la firma. Un 15% són a Europa i els Estats Units i la resta a països africans. Ceres Roura té ara presència a Marroc, Costa de Marfil, Ghana, Congo, Camerun, Angola, Guinea, Senegal, Sud-àfrica i Gabon i el mes vinent de març viatjarà a Uganda on ha previst seguir expandint el seu producte. «Hi exportem des de fa uns deu anys, per nosaltres era un continent molt desconegut i vam començar a fer viatges empresarials de la mà de la Cambra de Comerç de Tarragona especialitzats en Àfrica» explica Miquel Roura, director d’exportacions de l’empresa de Figueres.

«Considerem que encara tenim un llarg recorregut a l’Àfrica on podem incrementar les vendes, ja que cada temporada presentem productes nous i encara hi tenim poca competència» explica l’empresari. «Tenim força sort perquè amb el nostre producte podem arribar a tres o quatre mercats diferents dins el mateix país. Per una part, fora de la capital, els poblats tenen poques hores d’electricitat, les espelmes amb citronel·la són un producte molt demanat per hotels i restaurants que volen evitar el contagi de malalties com la malària als seus hostes. A molts països de l’Àfrica, que són catòlics, també hi podem vendre les nostres espelmes de missa pi finalment hi ha una nova classe mitjana que cada cop més aprecia i busca la qualitat dels productes europeus».

Ceres Roura preveu tancar l’any amb una facturació del voltant de 13 milions d’euros. Cada dia fabrica 300.000 espelmes i disposa d’un catàleg amb 1.500 referències. Des de l’inici de la pandèmia, el març de l’any passat, l’empresa ha obtingut un creixement molt important, d’un 35% . Els darrers deu anys el creixement anual ha estat d’entre un 3 i un 5%. «Tenim tres torns de treballadors i hem incorporat maquinària nova, més automatitzada i moderna, per fer front a la demanda i així i tot no donem abast. Ens pensàvem que ara començaria a afluixar i amb el temor a la gran pagada continuem amb una alta demanda». Tot i viure un moment dolç, l’empresa també remarca l’encariment actual de la matèria primera, com la cera, que ha pujat un seixanta per cent el seu preu i el transport.

Espelmes per lluitar contra la malària i el denghe

Ceres Roura va obtenir el 2017 per part del Ministeri de Sanitat l’acreditació definitiva per a comercialitzar la gamma d’espelmes amb insecticida, el component actiu més eficaç per a eliminar tot tipus de mosquits, incloent el mosquit Tigre y el portador del virus Zika. També a l’Àfrica, les espelmes africanes s’han convertit en un gran aliat per lluitar contra malalties tan importants com la malària i el dengue el que ha disparat la demanda del producte al continent.