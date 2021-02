Amb el relleu generacional, Horizon estrena nova seu central a Roses

Construccions Horizon SA és una empresa familiar de Roses dedicada al sector de la construcció des de fa més de 30 anys. El 1987, dos professionals de la construcció, Rafael García i Sebastià Ripoll, es van unir per tal de fundar l'empresa, una aliança que va perdurar fins a l'any 2000. A partir d'aquests moments, García va agafar les regnes de la iniciativa. Actualment, l'empresa està dirigida pels seus fills, Carlos i Luis García.

La constructora ofereix serveis integrals del sector de la construcció: execució d'obra nova, obra civil, rehabilitacions de façanes, reformes integrals, petites reformes fetes per paletes i promocions d'habitatges, entre altres.

El canvi generacional, planificat al llarg del temps, va apostar en tot moment per la conservació dels criteris de servei i de qualitat, transmetent-se aquests valors de forma natural i restant com a signes d'identitat de l'empresa, sent aquests valors una màxima en tots els treballs.

«Aquests valors –de la mà d'una àmplia experiència, sòlids coneixements, i un gran equip humà, tant intern com de col·laboració– permeten executar amb èxit tot el projecte», expliquen els representants d'Horizon, abans d'afegir que «és tot un orgull i un repte personal de la nova direcció anunciar el trasllat de la seva seu central de les oficines, al mateix temps que el showroom de l'empresa. El nou local pretén ser un referent constructiu, apostant des de l'inici de la reforma per la creació d'un lloc de treball harmònic, suggerent, inspirador i, sobretot, saludable, compromès amb la sostenibilitat i el respecte pel medi ambient».





Zona general de treball de la seu central d'Horizon a Roses.

La reforma de les instal·lacions s'ha dut a terme per un departament de disseny i assessorament d'espais, liderat per la dissenyadora d'interiors Eva Fusté, que la constructora ofereix de manera exclusiva i sense cost afegit als seus clients, sumant això un valor afegit i diferencial a l'empresa.





Una de les sales de reunions.

Aquest pas cap endavant que ha fet darrerament Construccions Horizon és representatiu del compromís de la família Horizon amb els seus clients, el seu orgull més gran per continuar marcant el terreny i fent bones campanyes.

Construccions Horizon

Adreça: Pujada del Puig Rom, 15 (Cantonada Gran Via Pau Casals). Roses

Telèfon: 972 255 118

Web: www.construccioneshorizon.com