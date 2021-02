Motor Tàrrega Trucks, millor concessionari 2020

Motor Tàrrega Trucks ha guanyat el premi com a millor concessionari 2020 entre vint-i-cinc aspirants de Renault Trucks. Un guardó que serveix per consolidar la marca en el mercat de vehicles industrials. Amb sis centres repartits pel territori, a Tàrrega, Lleida, la Seu d'Urgell, Manresa, Girona i Figueres, l'empresa suma més de cinquanta anys d'experiència en el sector i te un equip professional de mes de cent seixanta treballadors. Una aposta de confiança que, enguany, ha aconseguit ser el millor concessionari gràcies a una metodologia de treball centrada al client.

La inauguració d'un nou taller a Girona és una mostra del creixement de la firma, un dels criteris que s'ha tingut en compte per aconseguir el premi, a més de complir amb tots els objectius en els diferents departaments de recanvis, contractes de manteniments, vendes d'usats i vendes de nous, juntament amb vehicles finançats.

A més, per complementar l'oferta de la xarxa de concessionaris, i estar mes aprop del client, disposen d'una divisió de lloguer propi a curt termini, tant de furgonetes com de tractores, i d'un departament focalitzat a serveis connectats per tal de donar les millors solucions que existeixen al mercat.

Motor Tàrrega Trucks va ser una de les primeres empreses a instal·lar-se al polígon Logis Empordà del Far. L'empresa es va situar així en un enclavament estratègic situat a tocar l'accés de l'AP-7 i del cinturó de ronda de la carretera N-II, a més d'estar molt a prop del centre logístic de Vilamalla, l'estació de l'AVE Figueres-Vilafant i del punt fronterer amb França.

El mes d'agost passat, l'empresa va posar en marxa unes noves instal·lacions a la població de Bescanó, molt a prop de Girona. Aquest centre s'ubica a la zona industrial de Montfullà, a 500 metres de l'AP-7, i amb fàcil accés des de l'N-II o des de la mateixa AP-7 (sortida 7). L'objectiu de Motor Tàrrega Trucks sempre ha estat «millorar la proximitat amb els clients ampliant la seva cobertura geogràfica en l'àmbit de taller i serveis».

Motor Tàrrega Trucks