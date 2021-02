La fusió entre venda i manteniment de vehicles industrials de referència a IVECO ZFAS

Una de les marques més importants de l'automoció presents a la província de Girona és IVECO. La unió estratègica entre una de les marques de referència en la venda de vehicles nous i seminous amb Tallers Diesel Catalonia formen una de les aliances més significatives de la zona per la seva polivalència, fiabilitat i confiança. IVECO ZFAS és el concessionari oficial Iveco amb seu central al polígon de la Zona Franca de Barcelona, un desplegament que serveix per fer arribar a la província de Girona, des de l'Alt Empordà, una àmplia oferta de vehicles nous i d'ocasió. Una aliança estratègica amb Tallers Diesel Catalonia que permet les millors ofertes completament ajustades a les necessitats del client amb productes seminous procedents de grans flotes que han comptat sempre amb els manteniments a la casa oficial de la marca.

També compten amb la possibilitat de finançar-los en format lísing i rènting, tant de curta com de llarga durada. En aquest mateix sentit, per exemplificar la confiança i les solucions que ofereix la marca IVECO, es troba disponible la possibilitat de comprar una furgoneta IVECO Daily i començar a pagar-la fins d'aquí a sis mesos. A més, tres anys de manteniment gratuït.

Per la seva banda, Tallers Diesel Catalonia és el servei oficial IVECO a l'Alt Empordà, una autèntica referència en reparacions i manteniments de vehicles industrials amb la garantia de la marca com a paraigua. Una empresa que suma la tercera generació de la família Porterias al capdavant, una representació de la proximitat i atenció personalitzada que resulten una de les claus de l'empresa en el seu sector. I és que una de les prioritats per als responsables de l'empresa és, sens dubte, aconseguir la màxima satisfacció del client, havent ofert la solució exacta i adaptada a les seves necessitats del moment. Una prioritat que es reflecteix en la consolidació dels clients que confien en els Tallers Diesel Catalonia.

A més, l'empresa ha decidit invertir en el seu model de negoci a través de l'ampliació dels terrenys exteriors per poder donar un millor servei i una renovació integral de les instal·lacions per complir amb la normativa de la marca IVECO i consolidar-se definitivament en el sector.

La unió entre les dues marques genera una sintonia perfecta entre la marca comercial i el servei tècnic, una sinergia que posiciona aquesta aliança com una de les primeres opcions a tenir en compte en l'automoció a l'Alt Empordà i la demarcació de Girona.

IVECO ZFAS i Tallers Diesel Catalonia