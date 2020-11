«Aquest Premi Emprenedor és el meu epicentre, que és l'Empordà»

Nascut a l'Escala (1966), Salvador Isern, sempre té ganes de fer coses.

Després de realitzar diversos projectes d'emprenedoria arreu del món, Salvador Isern va tornar a la comarca, on ha creat un bon equip de professionals, que l'han ajudat a triomfar.



Què li ha suposat l'obtenció del Premi Emprenedor 2020?

Aquest és un premi amb prestigi, perquè és degà en l'emprenedoria i, primer de tot, genera una satisfacció personal; després, dona un impuls en el projecte. Significa millorar en la credibilitat i ajudar per donar-nos a conèixer. En general, significa molt, perquè el premi és el meu epicentre, que és l'Empordà i és allà on estic intentant crear aquest model de mercat.

Com va ser concebuda la Mola?

L'any 2013, vaig unir tota una quantitat de creadors, del sector de la roba i el tèxtil, i vaig crear un espai de botiga on cada creador tenia uns dos metres lineals d'exposició i de punt de venda. Allò va ser un inici i, a partir d'aquí, vaig veure la gran quantitat i la qualitat de creativitat de projectes que hi ha a Catalunya, iniciant la idea de fer de pal de paller i d'unificar-los i impulsar-los.

Quins són els clients potencials d'aquest projecte?

Sense ànim d'exagerar, són els consumidors, perquè el concepte de producte sostenible, tant en alimentació com en altres àmbits, és una tendència claríssima en els països escandinaus, on és més del 60% del contingut de les neveres, mentre que, aquí, encara, és al voltant del 12%. Això significa que està en joc aquesta tendència que és de més del 40%. Hem d'imaginar que, en cinc o vuit anys, aquí s'arribarà a aquestes xifres que hi ha actualment als països escandinaus. El client en potència som tots, perquè no només és un acte de fe, sinó que, també, és un acte de consciència.

Per tant, ha fet una aposta amb vista al futur?

És una aposta per al present, perquè la veritat és que, aquí, s'està accelerant. Aquí, arribarà bastant de pressa a nivells d'altres països. S'està accelerant pel concepte del canvi climàtic, ja que hi ha gent a qui li preocupa i s'ho agafa seriosament. També, hi ha el concepte de la Covid, que remou consciències i fa que la gent giri la mirada cap a qüestions importants, com la bona alimentació. Una de les claus de la posada en marxa del meu projecte és intentar minimitzar la petjada ecològica, perquè, ara com ara, amb un mercat tan obert, hi ha exemples quasi surrealistes, com per exemple que els alls venen de la Xina o els espàrrecs, del Perú. Això és un tap d'ampolla polític, però aquest mercat tan obert fa molt de mal. Jo estic més pel proteccionisme i per la descentralització dels mercats, que doni impuls als projectes de proximitat, que acabin donant molta més riquesa. Estem intentant crear un mercat de circuit curt, un model de l'Escala i entorn. Nosaltres, aquests productes, els portem a un màxim de deu quilòmetres de la rodona i una de les màximes condicions és que surtin a cinquanta quilòmetres de la rodona d'on són els clients. Un cop assolit el model, que serà en qüestió d'un any, la idea és, després, clonar-lo. L'important és, primer de tot, fer fort el model.

Quina ha estat la resposta del mercat?

Molt bona. Nosaltres ja disposem d'un punt de venda, que serveix, també, de distribució. La gent està molt conscienciada. La gent, quan descobreix bones tomates, és com si descobrís un tresor i, quan troba la millor matèria primera, es fa fidel. A darrere de cada projecte, hi ha molta passió i, quan arribes als productors, et fan entrar fins a la cuina i t'ho ensenyen tot. Estan fent un esforç de qualitat i de presentació. La Mola treballa per ajuntar-los.

Quin ha estat, l'efecte Covid?

Ha remogut consciències, fent que la gent giri la mirada cap a qüestions importants, com és, per exemple, l'alimentació. La compra de proximitat fa que ajudis al veí i això repercuteix en tu mateix. Amb Covid o sense, aquesta condició de mercats de circuit curt i de recerca de l'excel·lència es quedarà. Quan tota aquesta crisi hagi passat, això de remoure consciències haurà sigut útil.

Què li ha ensenyat el projecte?

Dins del nostre projecte, hem creat l'hort, del qual jo he hagut d'aprendre molts trucs, treballant, i he gaudit molt. Per altra banda, la passió cada vegada que em trobo quan visito un productor és sensacional. Hi ha un intercanvi d'emocions molt bonic. La millora de l'alimentació m'ha fet pessigolles, ja que em genera un benestar intern que no em genera un tipus d'aliment que ha patit estrès. Per mi, ha sigut un descobriment. Es detecta, en dues o tres setmanes, una vibració bonica.

Quanta gent mou, aquest negoci?

Tenim més de dos-cents productors i som un equip de vuit persones. Hi ha quatre personatges que en surten beneficiats: el client, la Mola, el productor i el medi ambient. El projecte té la idea de créixer i té paciència, perquè vol fer bé les coses i tenir aquest model ben fort i robust. El circuit curt és beneficiós per a tothom, en poden sortir al voltant del noranta per cent dels productes, com les anxoves de l'Escala.