Les vinyes velles de Rabós ressorgeixen amb el Rim de l'Albera

Rim no és tan sols un celler de vi, és un projecte vinculat fermament a l'Albera, la seva història i la seva gent. A partir del vi vehicula un seguit d'experiències i vivències, convençut d'ampliar la mira del món del vi i tornar-lo a teixir a la història empordanesa i al seu dia a dia.

Rim va néixer el 2015 de la mà de Jordi Esteve i Xifra, gironí amb arrels empordaneses que es va instal·lar a Rabós d'Empordà recuperant petites vinyes que viticultors de la zona havien anat deixant. Vinyes velles de varietats locals en una de les zones amb més potencial per fer-hi vi de l'Empordà. Els sòls de pissarra d'aquesta zona de l'Albera donen un caràcter inequívoc al vi. Aquesta característica i la mínima intervenció al celler, de la qual l'enòleg Jordi Esteve n'és fermament defensor, donen uns vins que són un reflex pur, sense maquillatges, d'aquesta zona de l'Empordà. Mínima intervenció i màxima observació, com apunta.

Actualment el celler elabora nou vins. Amb una ferma convicció de territori, aquest 2020 el celler ha fet arrels a Rabós amb la construcció d'un nou espai per acollir-hi el celler. Jordi Esteve amplia el seu radi d'acció i coneixement i és l'ideòleg i coorganitzador de Contraban, primera fira de vins de mínima intervenció de l'Albera amb cellers dels dos costats de la frontera, i també recent guanyador de la primera edició de la Beca Puig Vayreda.

Aquest mes d'octubre han presentat el treball juntament amb la seva companya d'investigació, la sommelier Clara Isamat. El treball, que porta per títol «Antics cellers de l'Albera», ha consistit en la documentació d'antics cellers, la majoria ja en desús, que han quedat oblidats en el temps als baixos de les cases de l'Albera. Així doncs, el celler Rim utilitza el vi com a excusa per mostrar el que és realment el vi, la història i la cultura.



LA FITXA



RIM - VINS I VINYES JORDI ESTEVE