La qualitat directa des del taulell de Can Martí fins a la vostra taula

La carnisseria i xarcuteria Can Martí de Figueres sempre s'ha distingit per oferir carn de qualitat, molt variada i de proximitat. Dels seus taulells, tractades amb mans professionals que coneixen molt bé l'ofici, en surten les millors carns de vedella, xai, porc o pollastre per a cuinar a casa en el dia a dia o per a ocasions molt especials. L'establiment, de marcat caràcter artesà i familiar, elabora tota mena de preparats de carn fresca. A Can Martí, per exemple, hi trobareu el xai criat pel pastor del mas la Pujada de Llers o la vedella i el porc de les millors granges de la comarca.

«També disposem d'una gran varietat d'embotits cuits, curats, ibèrics i tota mena de pernils, així com d'un gran assortit de formatges», afegeix Albert Giró, continuador de la nissaga de carnissers. L'empresa va ser fundada el 1986 per la família Giró Oriol i, durant aquests últims anys, Carns i Embotits Can Martí ha estat sempre al servei de Figueres i la comarca, aconseguint confiança dels clients. Alguns dels productes més representatius de la casa són el porc Duroc, el porc ibèric, el pollastre de pagès, les hamburgueses –tant de pollastre amb vegetals o les de vedella amb sal i pebre o amb ceba–, i botifarres crues, ibèriques, picants o dolces.

A Can Martí també elaboren diferents enfilats amb diverses classes de carn i adobats, tant xurrasco com ales o llom. L'establiment només tanca els dilluns al matí i els festius. La resta de dies és obert de dos quarts de nou a dos quarts de dues del migdia i d'un quart de cinc a un quart de nou del vespre.



Carnisseria i xarcuteria Can Martí

Adreça: carrer Besalú, 5. Figueres

Telèfon: 972 510 415

Web: www.can-marti.com