Propostes per celebrar el Dia de la Mare a l'Empordà

El Dia de la Mare s'ha convertit en una nova oportunitat de demostrar l'afecte a les mares. Una jornada que arreu del món pren diferents formes i que a casa nostra se celebra el primer diumenge del mes de maig. Per tant, aquest any arriba aquest diumenge dia 3.

L'spa urbà de Figueres, Qualia Centre Wellness, us presenta diferents propostes per regalar aquest Dia de la Mare per gaudir del benestar i de la intimitat en un espai idoni per recuperar la vitalitat i energia.

Rosetherapy

La primera proposta és Rosetherapy, un massatge corporal i facial relaxant i desbloquejant amb quars rosa i oli de rosa de Bulgària exclusivament femení. Dura 50 minuts i val 65 euros



Qi

Qualia també us proposa Qi, un massatge antiestrès i descontracturant d'esquena, peus, mans i braços amb una exclusiva sinèrgia d'olis essencials. La seva durada és de 50 minuts i val 60 euros.



Massatge descontracturant

Una altra proposta molt recomanable és el massatge descontracturant d'esquena i cames amb una sinèrgia d'olis especials per alleugir la musculatura. Dura 40 minuts i val 45 euros.



Marma abhyangam

I la darrera proposta de Qualia Centre Wellness, per aquest Dia de la Mare, és el massatge ayurvèdic Marma abhyangam de tot el cos per reequilibrar el dosha o constitució de cada persona amb olis medicinals de l'Índia. És la proposta de més llarga durada, 75 minuts, i el seu preu és de 80 euros.

Si voleu regalar, o regalar-vos, algun d'aquests tractaments de Qualia Centre Wellness, podeu posar-vos en contacte a través del correu electrònic info@qualia.cat, telefonar al 972 511 400 o visiteu la seva web www.qualia.cat.

Feliç Dia de la Mare!