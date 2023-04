Junts per Catalunya ha presentat aquest dissabte una candidatura de “renovació i garantia de canvi” a l’Escala. L’alcaldable, Jordi Roura, ha avançat com a prioritaris resoldre “els problemes d’habitatge, aparcament, accessibilitat, barris i manteniment; cobertura de les telecomunicacions; i millorar els serveis a la gent gran i joves, així com a les persones d’origen estranger que resideixen a l’Escala”. “Nosaltres no venim a vendre fum: volem fer realitat les nostres propostes electorals”, ha explicat.

“Riells, Montgó, Camp dels Pilans, Rosa Lau i Empúries també són l’Escala, i quan tinguem això clar començarem a construir el municipi de fora cap a dins i no de dins cap a fora, com s’ha fet fins ara. Perquè aquests barris són molt importants per sumar. I des d´aquests barris també sumem valors”, ha remarcat Roura. “La nostra és una llista de persones amb valors i que estimem l’Escala. El que volem és trobar solucions als problemes i no buscar excuses. Hem de tenir cura dels petits detalls, per tal que l’Escala sigui un referent com a poble costaner del nostre país. Projectem l’Escala 2040: hem de ser conscients de l’herència que deixarem a les noves generacions. Entre d’altres coses pel canvi climàtic. I en aquesta projecció de l’Escala 2040 tenim molts temes oberts: la piscina del Voramar, la zona dels militars, o l’estany de la poma entre d´altres”, ha afegit el candidat.