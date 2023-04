No hi cabia ni una agulla i molta gent es va quedar dreta, divendres passat, en el saló principal de l’Hotel Pirineus de Figueres, on Pere Casellas va presentar els membres de la seva candidatura per a les municipals. La família socialista, amb nombrosos càrrecs i alcaldables del partit presents a la sala, van poder conèixer de primera mà el projecte de continuïtat en el govern que l’actual vicealcalde vol revalidar el 28 de maig.

La posada en escena va tenir moments d’emotivitat, quan familiars i companys de partit van ser els encarregats de presentar els principals candidats de la llista. La regidora Sònia Trilla va ser l’encarregada de conduir l’acte. L’alcaldable va fer un repàs a l’extensa feina feta des de les diferents regidories dirigides pel PSC durant aquest mandat i va expressar la voluntat d’assolir l’alcaldia «per acabar d’endreçar la ciutat i fer les coses ben fetes, sense hipoteques». Com a propostes de futur, va destacar la creació «d’una escola universitària dedicada al vi i a l’oli». Durant l’acte, també va intervenir el diputat i primer secretari dels socialistes gironins, en Marc Lamuà, que va destacar «la capacitat de Pere Casellas per treure elements positius en cada circumstància» i el va definir com a un polític «rígid i exigent, però també equànime».