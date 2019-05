Jordi Masquef diu que formar pacte de govern abans de la investidura «no és una condició sine qua non»

Davant dels mitjans, l'alcalde en funcions Jordi Masquef ha reconegut haver mantingut reunions amb totes les forces polítiques «amb les que hi ha punts d'acord», ha indicat que aquestes són Canviem Figueres, ERC i PSC.

Com ja ha dit en més d'una ocasió, la intenció de Junts per Figueres, és formar un govern «el més ample possible» però no indica com seria exactament. Tampoc assegura que es pugui saber el dia de la investidura, «s'intentarà però no és una condició sine qua non perquè considerem que hi ha moltes derivades que haurien d'estar pactades i entenc que el 15 no és una data finita», ha declarat.

Respecte els altres grups amb els que encara no ha establert contacte ha dit que si ho fa, serà per «deferència». Reconeix que amb Guanyem no té res en comú i que així ho ha avalat la gent, «entenc que les receptes per Figueres han de ser unes altres, la ciutadania ens ha donat suport i pensa el mateix que nosaltres», ha dit. En relació a Ciutadans ha dit que no és ell qui no vol parlar, donant a entendre que el partit taronja «han demostrat» que no ho volen fer. Tot i així, ha assegurat que ho intentarà «perquè som companys de consistori i tots hem de remar en pro de la ciutat».