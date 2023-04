El menjador escolar a Catalunya tornarà a pujar de preu el curs vinent. El preu màxim per alumne fix i dia passarà dels 6,54 euros d’aquest curs als 6,91 euros, un augment de 37 cèntims. Així ho especifica la Resolució EDU/843/2023, de 9 de març, en la qual s’indica també que per als alumnes que es quedin a menjar al centre escolar de manera esporàdica aquest preu es podrà augmentar fins a un 10% més, si bé no podrà excedir dels 7,60 euros per alumne i dia, IVA inclòs.

És la tercera vegada que Educació apuja els preus des del curs 2007-2008. El preu va estar congelat durant 13 anys, fins al curs 2020-2021, que va pujar per primera vegada. Es va mantenir en el curs 2021-2022 i va pujar per segona vegada el curs actual, 2022-2023.

Aquestes tarifes són per als centres on l’espai de migdia té una durada màxima de dues hores i mitja en total, mentre que a les escoles on aquest servei dura com a màxim dues hores s’ha aprovat un preu de 6,54 euros per alumne i dia, i per als comensals esporàdics, 7,19 euros.

La prestació del servei de menjador –temps educatiu del migdia, com prefereixen dir els professionals del sector– comprèn, a més de l’àpat, l’atenció directa a l’alumnat en aquest espai de migdia, des que acaben les classes del matí fins que comencen les de la tarda.

La dotació de personal per atendre els alumnes serà d’una ràtio de 8 alumnes per monitor a educació infantil de primer cicle (0-3 anys), 15 per monitor a educació infantil de segon cicle (3-6 anys), 25 alumnes per monitor a primària (6-12) i 30 alumnes per monitor a l’ESO (12-16 anys), segons estableix la resolució d’Educació.

Fonts de Fundesplai, que ofereix el servei de migdia amb menjador a 1.605 centres educatius de tot Catalunya, han valorat com a «correcte» l’increment del preu del servei escolar de menjador, ja que té en compte el fort increment dels preus dels productes alimentaris registrats sobretot el 2022.