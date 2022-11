A partir del gener hi haurà 9,59 alumnes per cada docent al sistema públic d'educació de règim general de Catalunya, segons ha avançat a l'ACN el Departament d'Educació. D'aquesta manera, la ràtio passarà dels 10,48 alumnes per docent als 9,59 com a conseqüència de la incorporació de 3.566 nous professionals al gener per la reducció d'una hora lectiva pactada amb els sindicats. "Per cada mestre que tenim a una escola el nombre d'alumnes seria inferior a 10", ha explicat a l'ACN la directora general de Professorat, Dolors Collell. La directora ha afirmat que la xifra és "històrica" i ha afegit que això implica una "major atenció educativa" a l'alumnat que permetrà més mesures de suport, desdoblaments i més codocència, entre d'altres.

El pic d'aquesta ràtio es va assolir el curs 2012-2013 quan era de 12,13 alumnes per cada docent. Des de llavors la tendència és a la baixa i la previsió és que enguany s'assoleixin aquests 9,59 alumnes per docent tenint en compte la previsió de 876.854 alumnes al servei públic i 87.905 docents a partir del gener. Aquesta xifra contempla tos els alumnes matriculats en ensenyaments de règim general presencial i semi-presencial (Educació infantil de primer i segon cicle, primària, ESO, educació especial, batxillerat, cicles d'FP de grau mitjà i superior i PFI). Collell ha volgut diferenciar aquesta ràtio genèrica amb la ràtio que es dona als grups classe, sobre la que ha destacat que enguany s'ha iniciat una baixada a P3 que serà "progressiva". La directora ha recordat que també hi ha "més complexitat" als centres i més necessitats educatives especials, motiu pel qual ha defensat que s'avanci amb la incorporació de més docents al sistema. Tot i això, ha afegit que també s'estan integrant altres professionals, com educadors socials, que queden fora d'aquesta ràtio i que treballen en el dia a dia dels centres. Nomenaments al desembre La incorporació dels 3.566 docents es farà a 1 de gener del 2023 i la previsió és que els nomenaments es puguin fer a partir del 12 de desembre, segons explica Collell. Ara, els serveis territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona estan treballant amb les direccions la proposta de les especialitats que necessitaran o els casos en què es podrien ampliar jornades. Aquesta fase encara durarà tota la setmana vinent i al desembre es faran els nomenaments. Collell ha reconegut que la incorporació al gener ha comportat "repensar" els horaris i l'organització del centre però ha insistit que el més important és que es tracta d'una plantilla que passarà a ser "estructural" en el sistema ja que es consolidarà. La directora ha valorat molt positivament reduir la ràtio global per sota de 10 i, tot i que ha reconegut que sempre fan falta més recursos, ha destacat que hi ha d'haver un "equilibri" entre incorporar més professionals i altres mesures. Per exemple, ha mencionat la importància de millorar la formació o d'incorporar més "transversalitat" en el sistema. "No és només una qüestió numèrica sinó de millora de la qualitat del sistema educatiu", ha manifestat.