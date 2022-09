L’ONCE sosté que cal “reforçar la capacitat inclusiva” dels 1.172 estudiants cecs i amb discapacitat visual greu que afronten aquests dies a Catalunya la seva tornada a l’escola. Formen part dels 7.271 alumnes de tot l’Estat que inicien aquest curs 2022-2023, en què una de les claus, segons l’entitat, és el començament de la implantació de la LOMLOE. “El preàmbul d'aquesta llei afirma que les mesures que estableix tenen com a objectiu donar suport a l'equitat i la capacitat inclusiva del sistema, fent efectiva l'educació inclusiva com a dret humà per a totes les persones”, recorda.

En el cas de Catalunya, la demarcació de Barcelona és el territori que acull més estudiants cecs o amb discapacitat visual greu, amb un total de 975 alumnes. La segueix de forma més modesta Tarragona (81), Girona (74) i Lleida (42). Des del Centre de Recursos Educatius ONCE Barcelona i els grups ACCEDO es col·labora amb el Departament d’Educació i amb les editorials de material escolar per aconseguir que tant les plataformes, com els continguts siguin accessibles a tot l'alumnat. D’altra banda, els equips específics d'atenció educativa a la discapacitat visual presten un suport personalitzat als alumnes en els seus centres educatius ordinaris, en base als convenis de col·laboració entre l'ONCE i l’administració educativa.