La Conselleria d'Educació de la Generalitat ha ofert als docents reduir una hora lectiva a partir de gener del 2023 si desconvoquen les vagues convocades per a aquest mes de setembre, han informat a Europa Press fonts del departament.

És una proposta que el departament ha traslladat als sindicats educatius en la reunió de mediació per les vagues previstes el 7 de setembre i el 28 de setembre.

La proposta, una de les demandes que feien els sindicats, s'aplicaria a partir de gener del 2023, tant per als docents de primària com de secundària, que passarien a 23 hores a primària i 18 a secundària.

L'anterior proposta d'Educació consistia a reduir aquest curs l'hora lectiva a primària però no a secundària, la qual cosa havia suposat el rebuig dels sindicats.

Aquesta nova proposta del departament, supeditada a la desconvocatòria de les vagues, suposaria un cost de 170 milions d'euros més, que permetria la contractació de 1.463 mestres i 2.009 professors.

Els sindicats mantenen per ara la vaga mentre estudien la proposta

Els sindicats de personal docent estudiaran la proposta que els ha fet aquest dimecres Educació de reduir una hora lectiva als docents, segons ha explicat la portaveu del comitè de vaga, Iolanda Segura (USTEC), en sortir de la reunió que han mantingut amb el departament. Les entitats sindicals es prendran el dia per treballar la proposta a nivell intern. Dijous se celebrarà una nova reunió entre les dues parts on els sindicats donaran la seva resposta a la conselleria. Segura ha recordat en la seva declaració que la seva petició era que aquesta mesura s’apliqués des de l’1 de setembre i no l’1 de gener, com planteja Educació, i ha apuntat que fins que no hi hagi acord mantenen les vagues convocades pel 7 i el 28 de setembre.

“Necessitem un marge de temps per acabar de prendre una decisió”, ha dit als mitjans de comunicació Iolanda Segura en sortir de la reunió amb Educació celebrada aquest dimecres al departament de Treball, com és habitual.

La sindicalista ha reconegut que la proposta de reduir una hora lectiva als docents de primària i secundària era “una prioritat” per desencallar les negociacions tot i que ha insistit en què ells volien que s’apliqués a partir de l’1 de setembre “per tenir un bon inici de curs”.

També ha anunciat que serà dijous, després de la reunió on els sindicats traslladaran a la conselleria la seva resposta, quan donaran més explicacions sobre les negociacions i sobre la decisió que prenguin.

Malgrat que les negociacions encaren la seva recta final, Segura ha afirmat que les convocatòries de vaga pel 7 i el 28 de setembre seguiran convocades mentre no hi hagi acord, i que al llarg d'aquest dimecres, els claustres de professors rebran un manifest de suport a les mobilitzacions perquè s’hi adhereixin.