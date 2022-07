Wäwä, nom artístic d’Alba Falgarona, converteix en un llenç parets sòbries. Posa color sobre murs impersonals i els transforma en art. Una de les seves darreres obres decora l’accés de l’Escola Sant Pau de Figueres pel carrer Pere III de Figueres. El mural de la Wäwä té com a missatge els projectes que es fan a l’escola. «Amb els alumnes vam recollir un seguit d’idees a dibuix que li podien servir d’inspiració per crear-lo. Cada personatge representa un projecte, el de la biblioteca escolar, Créixer cantant, Escacs a l’aula i el projecte de llengües estrangeres», explica la directora, Anna Monturiol, alhora que destaca que «també s’ha posat el mateix nombre de nenes i de nens i amb un color de pell diferent. Així qualsevol nen o nena pot decidir amb qui se sent representat».

El Sant Pau ha confiat per segon cop en l’artista figuerenca després de veure el goig que fa una altra il·lustració que ja va crear en una paret de la biblioteca del centre. «Ara volem fer un altre mural dins l’escola, a la paret mitgera amb l’institut Muntaner», anuncia la directora, i hi afegeix: «Creiem que l’escola necessita una bona imatge perquè és un edifici que forma part també de la ciutat de Figueres. Cal fer una escola acollidora, amb uns patis que també són zones d’aprenentatge, i cal que siguin acollidors i estiguin ben arreglats. La paret està molt bruta i s’ha demanat a l’ajuntament que l’arregli per poder encarregar aquest mural, però de moment no hem obtingut resposta. Aquest curs vinent ens agradaria poder fer-lo tenir».