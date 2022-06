Aquest curs que ara acaba, la pintora japonesa Yayoi Kusama ha estat l’eix del projecte d’artista a l’escola Sol i Vent de Vilafant. Amb la seva obsessió pels punts, ha aconseguit engrescar dels més grans als més petits. «Ens ha visitat per sorpresa, enviat cartes i ens hem intercanviat correus amb ella. L’alumnat ha anat treballant en diferents obres seves per concloure en una gran exposició pels diferents espais de l’escola», explica l’equip de mestres.

L’exposició va ser inaugurada per la comunitat educativa en un acte emotiu i simbòlic on no hi va faltar un missatge de l’artista. L’alumna més petita i la més gran van tallar la cinta inaugural. S’han programat visites amb les famílies dins l’horari lectiu. Els mateixos alumnes de cicle inicial han estat els encarregats de fer de guies i explicar l’exposició.