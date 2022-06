Un bon moment per recordar el passat, viure el present i repensar el futur

Cinc dècades de vida no se celebren cada dia, i és per això que l'escola Santiago Ratés de Vilajuïga ha decidit celebrar-ho amb gran volada el 12 de juny. «Serà una jornada molt emotiva, sobretot pels que fa més anys que ja no van a escola», detalla Roser Ripoll, regidora d’Educació. I és que la commemoració reunirà a totes aquelles persones que en algun moment de la seva vida han format part de la família de l’Escola. La celebració començarà a les 10 de matí, hora en què l’escola, ben engalanada, obrirà les portes amb unes sorpreses ben especials: una exposició que recollirà els moments més destacats de la història del centre, amb imatges sorprenents i de tots els temps, i una mostra de treballs d’antics alumnes. A la vegada, durant tot el matí hi haurà partits de voleibol, i un photocall. I al migdia hi haurà el parlament d’autoritats, es farà una fotografia de família, i s’oferirà un aperitiu. A l’acte, hi està convidat tothom, especialment exalumnes, professors i alcaldes de tots els pobles que formaven part de l’escola comarcal. Així mateix, està previst que el 18 de juny se celebri un sopar d’exalumnes.

Ara bé, aquest aniversari també vol ser un moment de reflexió. «Des de l’escola, aprofitarem tota la documentació que s’ha reunit per continuar el curs vinent amb un projecte on es descobrirà com era l’escola. Així, els mateixos alumnes seran qui pensin com volen que sigui l’escola del futur», diu la directora del centre, Lluïsa Serra. «Potser pensarem com volen el logo, o un himne... Tot està a l’aire, però serà un punt d’inflexió», afegeix. Així doncs, la iniciativa vol plantejar com ha de ser l’escola del futur. «La veu dels estudiants és important. Els intentem escoltar sempre. Han de ser feliços i participar del seu progrés. S’han de fer responsables del seu aprenentatge i de la comunitat», conclou Lluïsa Serra.