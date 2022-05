Ariadne Martí i Francesca Juncà, alumnes de 4t d’ESO de La Salle Figueres, són finalistes dels Premis Premsa Comarcal a la Solidaritat pel seu reportatge periodístic «Violències masclistes i què més?». En total han estat 200 els treballs presentats al certamen, i el fet d’haver quedat finalistes és quelcom destacat. «És un reconeixement molt merescut, perquè les noies han posat passió, molta dedicació i, sobretot, perquè han fet un reportatge periodístic a través de la investigació i mirada crítica», afirmen des del centre educatiu.

Tot i que ja es coneixen els finalistes, no serà fins al 19 de novembre que se sabrà el veredicte final d’aquests premis que tenen com a objectiu apropar l’alumnat a la solidaritat, i a la premsa local i comarcal. El concurs està organitzat per l’Associació Catalana de la Premsa Comarcal, en el marc del programa d’actes del seu 40è aniversari.